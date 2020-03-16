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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T20:21+0300
https://ria.ru/20200316/1568694186.html
Медикам, работающим в подмосковных аэропортах, прибавят зарплату
https://cdn22.img.ria.ru/images/152465/48/1524654894_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_13992b07c5349858b5bcd3fad782d2f1.jpg
РИА Новости

Медикам, работающим в подмосковных аэропортах, прибавят зарплату

20:21 16.03.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВрач медико-санитарной части международного аэропорта "Шереметьево"
Врач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Медикам, которые выявляют коронавирус в аэропортах Подмосковья и работают с анализами, будет оказана дополнительная финансовая поддержка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Все, что касается медиков, которые работают при заборе анализов, которые работали в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", им будут разработана и оказана дополнительная финансовая поддержка", - сообщил Воробьев в своём Instagram.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДомодедово (аэропорт)Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Шереметьево (аэропорт)Общество
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