Медикам, работающим в подмосковных аэропортах, прибавят зарплату

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Медикам, которые выявляют коронавирус в аэропортах Подмосковья и работают с анализами, будет оказана дополнительная финансовая поддержка, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Все, что касается медиков, которые работают при заборе анализов, которые работали в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", им будут разработана и оказана дополнительная финансовая поддержка", - сообщил Воробьев в своём Instagram.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.