В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американские ученые начали клинические испытания вакцины от Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс

Всего в испытаниях в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Research в Сиэтле участвуют 45 добровольцев, которые в течение месяца получат по две дозы вакцины.

Первую инъекцию препарата ввели мужчине, занимающему пост менеджера в небольшой технологической компании.

Пока не известно, когда будет готова вакцина.

Распространение коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 170 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи пациентов скончались. При этом около 75 тысяч заболевших выздоровели.

В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции. В России в настоящее время зафиксировано 93 случая COVID-19

Российские власти принимают меры, чтобы вирус не распространялся по стране. Ограничено авиасообщение с эпидемиологически неблагополучными странами. Вернувшихся из таких государств проверяют на COVID-19.

Российским вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Отменены международные спортивные соревнования. В Москве запретили досуговые мероприятия численностью более 50 человек.