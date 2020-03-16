В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Всего в испытаниях в исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Research в Сиэтле участвуют 45 добровольцев, которые в течение месяца получат по две дозы вакцины.
Первую инъекцию препарата ввели мужчине, занимающему пост менеджера в небольшой технологической компании.
Пока не известно, когда будет готова вакцина.
Распространение коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 170 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи пациентов скончались. При этом около 75 тысяч заболевших выздоровели.
Российские власти принимают меры, чтобы вирус не распространялся по стране. Ограничено авиасообщение с эпидемиологически неблагополучными странами. Вернувшихся из таких государств проверяют на COVID-19.
Российским вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение. Отменены международные спортивные соревнования. В Москве запретили досуговые мероприятия численностью более 50 человек.
Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире представлена на интернет-портале правительства стопкоронавирус.рф.