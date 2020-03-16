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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T21:03+0300
https://ria.ru/20200316/1568694008.html
В Москве оценили слова Лукашенко о "полыхающей от коронавируса России"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_ff0b2853d9a1c5ff702c9dc74bfbb19c.jpg
РИА Новости

В Москве оценили слова Лукашенко о "полыхающей от коронавируса России"

20:19 16.03.2020 (обновлено: 21:03 16.03.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Утверждение белорусских властей о том, что Россия якобы "вся полыхает от коронавируса", не соответствует действительности, сообщает российское правительство.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник выразил недоумение тем, что Россия решила закрыть границу. По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка в связи с распространением нового типа коронавируса, а Россия якобы "вся полыхает". Лукашенко добавил, что "кто от кого должен закрываться – вопрос риторический".
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"Высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России", — говорится в сообщении правительства.
В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия решила временно закрыть границу с Белоруссией для перемещения людей из-за распространения коронавирусной инфекции.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышка распространившегося из китайского Уханя коронавируса является пандемией. На сегодняшний день в мире выявили почти 170 тысяч случаев инфицирования, 75 тысяч пациентов выздоровели, свыше 6,5 тысяч скончались. Случаи заражения отмечены в 140 странах, центр эпидемии переместился из Китая в Европу.
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