В Москве оценили слова Лукашенко о "полыхающей от коронавируса России"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Утверждение белорусских властей о том, что Россия якобы "вся полыхает от коронавируса", не соответствует действительности, сообщает российское правительство.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник выразил недоумение тем, что Россия решила закрыть границу. По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка в связи с распространением нового типа коронавируса, а Россия якобы "вся полыхает". Лукашенко добавил, что "кто от кого должен закрываться – вопрос риторический".

"Высказывание о количестве инфицированных позволяет сделать вывод, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России", — говорится в сообщении правительства.

В понедельник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия решила временно закрыть границу с Белоруссией для перемещения людей из-за распространения коронавирусной инфекции.