Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T20:09+0300
https://ria.ru/20200316/1568693566.html
Правительство Молдавии попросило парламент ввести режим ЧС
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3166:2048_1036x0_80_0_0_8c9f5c32a7d46f35d5bcf23025bc7589.jpg
РИА Новости

Правительство Молдавии попросило парламент ввести режим ЧС

20:09 16.03.2020
489
© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
КИШИНЕВ, 16 мар — РИА Новости. Правительство Молдавии на заседании в понедельник приняло решение о введении чрезвычайного положения и просит парламент экстренно одобрить этот законопроект, сообщил премьер страны Ион Кику.
Президент Молдавии Игорь Додон в понедельник в обращении к народу заявил, что просит кабмин и парламент ввести в стране режим чрезвычайной ситуации из-за нового коронавируса.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
"Некоторое время назад мы провели заседание чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению и обсудили введение чрезвычайной ситуации, было решено обсудить соответствующую инициативу и передать ее парламенту на утверждение. Проект был утвержден", - заявил Кику во время заседания.
Согласно местному законодательству, инициатива о введении режима ЧС должна исходить от правительства, а окончательное решение принимают депутаты. Правительство предлагает ввести режим ЧС на 30 дней.
Ранее власти Молдавии сообщали о 23 зафиксированных в стране случаях коронавируса. Правительство страны с 17 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами, также будут закрыты наземные границы. Авиаоператоры обязаны запрещать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах, закрываются магазины и точки общепита.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Проголосовали:122891
14 марта, 10:09
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Ион КикуИгорь ДодонМолдавияВ мире
Рекомендуем
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
Число жертв коронавируса в Италии выросло почти на 350 человек
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Кадр из фильма Заражение
Стало известно, какой фильм чаще всего смотрят онлайн на карантине
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Буэнос-Айресе призвали жаловаться на нарушителей карантина
Врач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево
Медикам, работающим в подмосковных аэропортах, прибавят зарплату
Женщина в защитной маске за стойкой информации в здании Казанского вокзала в Москве
Россия отменила поезда в сообщении с Молдавией, Украиной и Казахстаном
Антисептический гель для рук
Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский пообещал "кредитные каникулы" бизнесу из-за коронавируса
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
В Германии за сутки подтвердили еще более тысячи случаев коронавируса
Пассажир в защитной маске в автобусе в Лондоне
Джонсон призвал британцев работать из дома и резко ограничить контакты
Консервы
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Москве оценили слова Лукашенко о "полыхающей от коронавируса России"
Чили
Сведений о заражении россиян коронавирусом в Чили нет
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Голикова рассказала, кому надо провериться на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Лента новостейМолния