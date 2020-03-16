Правительство Молдавии попросило парламент ввести режим ЧС

"Некоторое время назад мы провели заседание чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению и обсудили введение чрезвычайной ситуации, было решено обсудить соответствующую инициативу и передать ее парламенту на утверждение. Проект был утвержден", - заявил Кику во время заседания.

Ранее власти Молдавии сообщали о 23 зафиксированных в стране случаях коронавируса. Правительство страны с 17 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами, также будут закрыты наземные границы. Авиаоператоры обязаны запрещать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах, закрываются магазины и точки общепита.