Правительство Молдавии попросило парламент ввести режим ЧС

Президент Молдавии Игорь Додон в понедельник в обращении к народу заявил, что просит кабмин и парламент ввести в стране режим чрезвычайной ситуации из-за нового коронавируса.
"Некоторое время назад мы провели заседание чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению и обсудили введение чрезвычайной ситуации, было решено обсудить соответствующую инициативу и передать ее парламенту на утверждение. Проект был утвержден", - заявил Кику во время заседания.
Согласно местному законодательству, инициатива о введении режима ЧС должна исходить от правительства, а окончательное решение принимают депутаты. Правительство предлагает ввести режим ЧС на 30 дней.
Ранее власти Молдавии сообщали о 23 зафиксированных в стране случаях коронавируса. Правительство страны с 17 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами, также будут закрыты наземные границы. Авиаоператоры обязаны запрещать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах, закрываются магазины и точки общепита.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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