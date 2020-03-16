Источник сообщил о первом случае COVID-19 у сотрудника ВОЗ в Женеве

ЖЕНЕВА, 16 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Сотрудник штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения заразился новым Сотрудник штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения заразился новым коронавирусом , сообщил РИА Новости информированный источник.

По данным собеседника агентства, зараженный последний раз посещал здание ВОЗ в четверг, 5 марта, и в выходные у него стали проявляться симптомы. Зараженный самоизолировался и получил необходимую медицинскую помощь.

"Сотрудник ВОЗ самоизолировался, таким образом другие его коллеги не имели с ним физического контакта после проявления симптомов", - отметил собеседник агентства.

Ни у одного из людей, напрямую контактировавших с зараженным, пока не выявлены симптомы заболевания. Тем не менее, ВОЗ разослала во все международные агентства, расположенные в Женеве , информацию о том, что организация начала выявление всех контактов пациента.