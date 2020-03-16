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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T20:17+0300
https://ria.ru/20200316/1568693381.html
Источник сообщил о первом случае COVID-19 у сотрудника ВОЗ в Женеве
https://cdn24.img.ria.ru/images/96881/90/968819073_43:0:758:402_1036x0_80_0_0_fb7a1576defe3c2e05207fa125734229.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о первом случае COVID-19 у сотрудника ВОЗ в Женеве

20:03 16.03.2020 (обновлено: 20:17 16.03.2020)
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© Фото : Wikipedia/Yann ForgetШтаб-квартира ВОЗ в Женеве
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
ЖЕНЕВА, 16 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Сотрудник штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения заразился новым коронавирусом, сообщил РИА Новости информированный источник.
По данным собеседника агентства, зараженный последний раз посещал здание ВОЗ в четверг, 5 марта, и в выходные у него стали проявляться симптомы. Зараженный самоизолировался и получил необходимую медицинскую помощь.
"Сотрудник ВОЗ самоизолировался, таким образом другие его коллеги не имели с ним физического контакта после проявления симптомов", - отметил собеседник агентства.
Ни у одного из людей, напрямую контактировавших с зараженным, пока не выявлены симптомы заболевания. Тем не менее, ВОЗ разослала во все международные агентства, расположенные в Женеве, информацию о том, что организация начала выявление всех контактов пациента.
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Карта распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЖенева (город)ШвейцарияВ мире
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