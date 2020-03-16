Источник сообщил о первом случае COVID-19 у сотрудника ВОЗ в Женеве

ЖЕНЕВА, 16 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Сотрудник штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения заразился новым коронавирусом, сообщил РИА Новости информированный источник.
По данным собеседника агентства, зараженный последний раз посещал здание ВОЗ в четверг, 5 марта, и в выходные у него стали проявляться симптомы. Зараженный самоизолировался и получил необходимую медицинскую помощь.
"Сотрудник ВОЗ самоизолировался, таким образом другие его коллеги не имели с ним физического контакта после проявления симптомов", - отметил собеседник агентства.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.