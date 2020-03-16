Португалия закрыла границу с Испанией из-за риска коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Португалия перекрывает авиационное, железнодорожное, морское и речное сообщение с Испанией на фоне данных о первом случае смерти от коронавируса в стране, сообщил глава португальского МВД Эдуардо Кабрита.
По данным минздрава, в понедельник в одной из больниц Лиссабона скончался 80-летний мужчина, зараженный коронавирусом. Пациент страдал рядом других хронических заболеваний. Всего число случаев заражения коронавирусом в Португалии превышает 330.
Границы с Испанией, единственным сухопутным соседом Португалии, будут перекрыты до 15 апреля, начиная с 23.00 в понедельник (во вторник в 02.00 мск), сообщил министр, заявление которого приводит местный портал iOnline.
В течение месячного карантина на португало-испанской границе будут действовать девять КПП, пересекать которые смогут водители грузовых фур, дипломатический персонал или члены разделенных семей.