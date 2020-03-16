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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:58+0300
https://ria.ru/20200316/1568693156.html
Португалия закрыла границу с Испанией из-за риска коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565279206_0:406:2888:2031_1036x0_80_0_0_f36e2387f74418426d8bc78b6450216d.jpg
РИА Новости

Португалия закрыла границу с Испанией из-за риска коронавируса

19:58 16.03.2020
2023
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске
Женщина в медицинской маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в медицинской маске. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Португалия перекрывает авиационное, железнодорожное, морское и речное сообщение с Испанией на фоне данных о первом случае смерти от коронавируса в стране, сообщил глава португальского МВД Эдуардо Кабрита.
По данным минздрава, в понедельник в одной из больниц Лиссабона скончался 80-летний мужчина, зараженный коронавирусом. Пациент страдал рядом других хронических заболеваний. Всего число случаев заражения коронавирусом в Португалии превышает 330.
Границы с Испанией, единственным сухопутным соседом Португалии, будут перекрыты до 15 апреля, начиная с 23.00 в понедельник (во вторник в 02.00 мск), сообщил министр, заявление которого приводит местный портал iOnline.
В течение месячного карантина на португало-испанской границе будут действовать девять КПП, пересекать которые смогут водители грузовых фур, дипломатический персонал или члены разделенных семей.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыПортугалияЛиссабон (город)ИспанияВ мире
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