Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T19:57+0300
https://ria.ru/20200316/1568693098.html
Аэрофлот продлил элитные уровни участников программы "Аэрофлот бонус"
https://cdn22.img.ria.ru/images/149779/88/1497798892_0:151:2889:1776_1036x0_80_0_0_73cf87ef74755955bfea0ec787065ee6.jpg
РИА Новости

Аэрофлот продлил элитные уровни участников программы "Аэрофлот бонус"

19:57 16.03.2020
1157
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A321 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот продлил элитные уровни программы "Аэрофлот Бонус" для клиентов до конца февраля 2022 года. Решение направлено на поддержание лояльности ценных клиентов, которые чаще других пользуются услугами Аэрофлота, но в сложившейся обстановке вынуждены ограничить авиаперелеты, а потому лишены прежних возможностей копить мили "Аэрофлот Бонус".
"Мы очень высоко ценим наших лояльных клиентов, благодарим их за доверие и выбор Аэрофлота. Обстоятельства, которые от нас не зависят, мешают реализации планов путешествий, не дают возможность накапливать мили. Мы приняли решение в подарок нашим клиентам продлить на весь следующий 2021 год элитный уровень", — пресс-секретарь Аэрофлота Юлия Спивакова.
До конца будущего года продлевается Платиновый уровень тем клиентам, у которых он действует в настоящее время, или был понижен 01.03.2020 до Золотого уровня по результатам 2019 года. На тот же срок продлеваются Золотой и Серебряный уровни клиентам, которые имеют такие уровни со сроком действия до 28.02.2021.
"Аэрофлот Бонус" является одной из крупнейших программ лояльности в России и странах СНГ. На данный момент программа насчитывает более 9 млн участников. За полеты на рейсах Аэрофлота, его дочерних компаний "Россия" и "Аврора" или авиакомпаний альянса SkyTeam участнику программы начисляются мили. Также участники копят мили, приобретая товары и услуги у партнеров программы "Аэрофлот Бонус". Мили можно использовать на премиальный билет, повышение класса обслуживания или обменять на многочисленные премии партнеров.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
300000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Самолет Embraer-170 авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
S7 приостановила регулярные рейсы в Узбекистан и Казахстан
Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве есть ребенок
Покупатели в торговом зале магазина Магнит в Краснодаре
"Магнит" допустил влияние коронавируса на цепочку поставок
Плавучий космодром Морской старт
Прибывшее из США судно "Морской старт" швартуется на заводе в Славянке
Сдача ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ
Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Добыча нефти
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Пункт измерения температуры на польско-немецкой границе
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Эксперт оценил вероятность обвала курса до ста рублей за доллар
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует мечеть Фатих в Стамбуле
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки почти втрое
Александр Повалко на IX Гайдаровском форуме в Москве
В РВК назвали способ увеличения венчурного капитала в России
Табличка горячей линии московского колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса
Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Лента новостейМолния