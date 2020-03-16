Аэрофлот продлил элитные уровни участников программы "Аэрофлот бонус"

МОСКВА, 16 мар - ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот продлил элитные уровни программы "Аэрофлот Бонус" для клиентов до конца февраля 2022 года. Решение направлено на поддержание лояльности ценных клиентов, которые чаще других пользуются услугами Аэрофлота, но в сложившейся обстановке вынуждены ограничить авиаперелеты, а потому лишены прежних возможностей копить мили "Аэрофлот Бонус".

"Мы очень высоко ценим наших лояльных клиентов, благодарим их за доверие и выбор Аэрофлота. Обстоятельства, которые от нас не зависят, мешают реализации планов путешествий, не дают возможность накапливать мили. Мы приняли решение в подарок нашим клиентам продлить на весь следующий 2021 год элитный уровень", — пресс-секретарь Аэрофлота Юлия Спивакова.

До конца будущего года продлевается Платиновый уровень тем клиентам, у которых он действует в настоящее время, или был понижен 01.03.2020 до Золотого уровня по результатам 2019 года. На тот же срок продлеваются Золотой и Серебряный уровни клиентам, которые имеют такие уровни со сроком действия до 28.02.2021.

"Аэрофлот Бонус" является одной из крупнейших программ лояльности в России и странах СНГ. На данный момент программа насчитывает более 9 млн участников. За полеты на рейсах Аэрофлота, его дочерних компаний "Россия" и "Аврора" или авиакомпаний альянса SkyTeam участнику программы начисляются мили. Также участники копят мили, приобретая товары и услуги у партнеров программы "Аэрофлот Бонус". Мили можно использовать на премиальный билет, повышение класса обслуживания или обменять на многочисленные премии партнеров.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.

Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.