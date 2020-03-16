Гватемала временно закрыла воздушные границы из-за риска коронавируса

МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Президент Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи сообщил в понедельник о закрытии воздушных границ страны на 15 дней для противодействия распространению в стране коронавируса

"Начиная с 00 часов 17 марта наша страна прекращает авиасообщение по всем направлениям. Наземным путем в ходе карантина въехать смогут граждане страны, резиденты и дипломатический корпус", - заявил Джамматеи.

Политик также сообщил об увеличении числа заразившихся коронавирусом в стране до шести человек.

Накануне в стране была зафиксирована первая смерть пациента с этим диагнозом - скончался 85-летний мужчина, прибывший из Мадрида . В настоящее время на карантине в Гватемале находятся 300 человек.