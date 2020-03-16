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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:55+0300
https://ria.ru/20200316/1568692977.html
Гватемала временно закрыла воздушные границы из-за риска коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

Гватемала временно закрыла воздушные границы из-за риска коронавируса

19:55 16.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи сообщил в понедельник о закрытии воздушных границ страны на 15 дней для противодействия распространению в стране коронавируса.
"Начиная с 00 часов 17 марта наша страна прекращает авиасообщение по всем направлениям. Наземным путем в ходе карантина въехать смогут граждане страны, резиденты и дипломатический корпус", - заявил Джамматеи.
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Политик также сообщил об увеличении числа заразившихся коронавирусом в стране до шести человек.
Накануне в стране была зафиксирована первая смерть пациента с этим диагнозом - скончался 85-летний мужчина, прибывший из Мадрида. В настоящее время на карантине в Гватемале находятся 300 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Приостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМадрид (город)Гватемала (республика)В мире
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