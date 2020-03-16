Гватемала временно закрыла воздушные границы из-за риска коронавируса

МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи сообщил в понедельник о закрытии воздушных границ страны на 15 дней для противодействия распространению в стране коронавируса.
"Начиная с 00 часов 17 марта наша страна прекращает авиасообщение по всем направлениям. Наземным путем в ходе карантина въехать смогут граждане страны, резиденты и дипломатический корпус", - заявил Джамматеи.
Политик также сообщил об увеличении числа заразившихся коронавирусом в стране до шести человек.
Накануне в стране была зафиксирована первая смерть пациента с этим диагнозом - скончался 85-летний мужчина, прибывший из Мадрида. В настоящее время на карантине в Гватемале находятся 300 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.