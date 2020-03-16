Румас в разговоре с Мишустиным не возражал против мер по коронавирусу

"Предварительное информирование белорусской стороны было предпринято для того, чтобы выяснить ее позицию и согласовать совместные меры реагирования на коронавирусную инфекцию или получить встречные предложения в связи с готовящимися решениями. Характерно, что в телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны", - говорится в сообщении.

В понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия рассчитывает на понимание со стороны Белоруссии относительно мер, которые страна принимает в борьбе с пандемией коронавируса.