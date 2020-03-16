Румас в разговоре с Мишустиным не возражал против мер по коронавирусу

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас не высказал российскому коллеге Михаилу Мишустину возражений в ходе предварительного обсуждения планирующихся из-за коронавируса мер, сообщает кабмин РФ.
"Предварительное информирование белорусской стороны было предпринято для того, чтобы выяснить ее позицию и согласовать совместные меры реагирования на коронавирусную инфекцию или получить встречные предложения в связи с готовящимися решениями. Характерно, что в телефонном разговоре глав правительств какие-либо возражения не были высказаны", - говорится в сообщении.
В понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия рассчитывает на понимание со стороны Белоруссии относительно мер, которые страна принимает в борьбе с пандемией коронавируса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на решение РФ не будет закрывать границы, иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".