В Молдавии зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

"На данный момент в Молдавии 29 случаев коронавируса, 15 из них - это заражение внутри страны. Хочу сообщить хорошую новость, у нас есть первый случай излечения от коронавируса, завтра мы планируем выписать первого пациента", - сказала Думбрэвяну.