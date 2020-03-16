В Молдавии зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии, общее число заболевших выросло до 29, один человек вылечился, сообщила в понедельник министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну на брифинге.
"На данный момент в Молдавии 29 случаев коронавируса, 15 из них - это заражение внутри страны. Хочу сообщить хорошую новость, у нас есть первый случай излечения от коронавируса, завтра мы планируем выписать первого пациента", - сказала Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщали о 23 зафиксированных в стране случаях коронавируса.
Правительство страны с 17 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами, также будут закрыты наземные границы. Также авиаоператоры обязаны запрещать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах, закрываются магазины и точки общепита.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.