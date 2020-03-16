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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:49+0300
https://ria.ru/20200316/1568692666.html
В Молдавии зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156337/21/1563372171_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_1ee603f681da5ae5685fcd96dda74fc2.jpg
РИА Новости

В Молдавии зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

19:49 16.03.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Молдавии, общее число заболевших выросло до 29, один человек вылечился, сообщила в понедельник министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну на брифинге.
"На данный момент в Молдавии 29 случаев коронавируса, 15 из них - это заражение внутри страны. Хочу сообщить хорошую новость, у нас есть первый случай излечения от коронавируса, завтра мы планируем выписать первого пациента", - сказала Думбрэвяну.
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Ранее власти Молдавии сообщали о 23 зафиксированных в стране случаях коронавируса.
Правительство страны с 17 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами, также будут закрыты наземные границы. Также авиаоператоры обязаны запрещать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах, закрываются магазины и точки общепита.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЮжная КореяМолдавияИталияВ мире
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