Голикова рассказала, кому надо провериться на коронавирус

Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что всем гражданам РФ нет необходимости обращаться за тестированием на коронавирусную инфекцию, это следует сделать вернувшимся из неблагоприятных с точки зрения распространения нового коронавируса стран или "контактным" с такими лицами.

Ранее в понедельник на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ она сообщила, что поручила Рпоспотребнадзору поставить тест-системы на коронавирус во все регионы, которые готовы принять их в свои лаборатории.

"Я бы также хотела обратить внимание на то, что нет необходимости всем гражданам РФ обращаться за необходимостью тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Речь в основном идет о тех гражданах, которые были в странах, неблагоприятных с точки зрения новой коронавирусной инфекции, и которые контактные по отношению к тем лицам, которые эти страны посещали. Всем остальным можно вполне спокойно воздержаться от необходимости тестирования на новый коронавирус", - заявила Голикова журналистам.

На просьбу уточнить, дадут ли такую возможность тем гражданам, которые не относятся к этим категориям, но переживают и все-таки хотят сделать тест, вице-премьер заверила: "Если человек переживает, то ему такую возможность дадут".

"Регионы страны - после того, как они выпустят соответствующие документы - определят порядок, и гражданин может обратиться в первичное звено", - уточнила она.

"Нет необходимости всем гражданам повально обращаться за тестированием на новую коронавирусную инфекцию", - добавила вице-премьер.

Она перечислила признаки, которые указывают на необходимость сделать такой тест.

"Первым признаком является прибывание из тех стран, которые неблагополучны с точки зрения распространения этой инфекции. Вторая категория - это контактные лица; ну и остальные, которые страдают просто острыми респираторными заболеваниями. А дальше люди абсолютно здоровые. Но если есть такая необходимость, то регион, конечно, должен определить такой порядок и соответствующую организацию, куда могут граждане обратиться, чтобы такое тестирование получить", - подчеркнула Голикова.