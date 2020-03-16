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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:48+0300
https://ria.ru/20200316/1568692557.html
Голикова рассказала, кому надо провериться на коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565243152_0:421:2891:2047_1036x0_80_0_0_f537ea5706bb2f4882544f3989dfa4cc.jpg
РИА Новости

Голикова рассказала, кому надо провериться на коронавирус

19:48 16.03.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что всем гражданам РФ нет необходимости обращаться за тестированием на коронавирусную инфекцию, это следует сделать вернувшимся из неблагоприятных с точки зрения распространения нового коронавируса стран или "контактным" с такими лицами.
Ранее в понедельник на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ она сообщила, что поручила Рпоспотребнадзору поставить тест-системы на коронавирус во все регионы, которые готовы принять их в свои лаборатории.
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"Я бы также хотела обратить внимание на то, что нет необходимости всем гражданам РФ обращаться за необходимостью тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Речь в основном идет о тех гражданах, которые были в странах, неблагоприятных с точки зрения новой коронавирусной инфекции, и которые контактные по отношению к тем лицам, которые эти страны посещали. Всем остальным можно вполне спокойно воздержаться от необходимости тестирования на новый коронавирус", - заявила Голикова журналистам.
На просьбу уточнить, дадут ли такую возможность тем гражданам, которые не относятся к этим категориям, но переживают и все-таки хотят сделать тест, вице-премьер заверила: "Если человек переживает, то ему такую возможность дадут".
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"Регионы страны - после того, как они выпустят соответствующие документы - определят порядок, и гражданин может обратиться в первичное звено", - уточнила она.
"Нет необходимости всем гражданам повально обращаться за тестированием на новую коронавирусную инфекцию", - добавила вице-премьер.
Она перечислила признаки, которые указывают на необходимость сделать такой тест.
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"Первым признаком является прибывание из тех стран, которые неблагополучны с точки зрения распространения этой инфекции. Вторая категория - это контактные лица; ну и остальные, которые страдают просто острыми респираторными заболеваниями. А дальше люди абсолютно здоровые. Но если есть такая необходимость, то регион, конечно, должен определить такой порядок и соответствующую организацию, куда могут граждане обратиться, чтобы такое тестирование получить", - подчеркнула Голикова.
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