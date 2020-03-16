Швейцария может частично ограничить авиасообщение из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 16 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария рассматривает возможность частично ограничить авиасообщение со странами, где зафиксированы вспышки коронавируса, призывает граждан вернуться на родину как можно скорее, заявила глава департамента (министр) юстиции и полиции Швейцарии Карен Келлер-Стуттер.
По ее словам, в настоящее время Евросоюз рассматривает введение запрета на въезд иностранцев на территорию Шенгена. Поскольку Швейцария входит в шенгенское соглашение, власти страны призывают всех граждан, которые в настоящее время путешествуют, как можно скорее вернуться домой.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.