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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:47+0300
https://ria.ru/20200316/1568692489.html
Швейцария может частично ограничить авиасообщение из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Швейцария может частично ограничить авиасообщение из-за коронавируса

19:47 16.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария рассматривает возможность частично ограничить авиасообщение со странами, где зафиксированы вспышки коронавируса, призывает граждан вернуться на родину как можно скорее, заявила глава департамента (министр) юстиции и полиции Швейцарии Карен Келлер-Стуттер.
Она напомнила, что с полуночи Швейцария вводит пограничный контроль с Германией, Австрией и Францией. Доступ остается открытым только для граждан Швейцарии, тех, кто работает в этой стране, жителей приграничных районов, а также доставки товаров. Ранее подобная мера была принята в отношении Италии.
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"Вопрос заключается в том, чтобы ограничить доступ не только для наземных путешественников, но и для тех, кто прилетает в Цюрих или Женеву. Федеральный совет в настоящее время изучает эту тему", - сказала Келлер-Стуттер.
По ее словам, в настоящее время Евросоюз рассматривает введение запрета на въезд иностранцев на территорию Шенгена. Поскольку Швейцария входит в шенгенское соглашение, власти страны призывают всех граждан, которые в настоящее время путешествуют, как можно скорее вернуться домой.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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