Угроза "минирования" самолета Москва—Пермь не подтвердилась

Superjet, следовавший из московского аэропорта "Шереметьево", после сообщения о "минировании" в штатном режиме совершил посадку в пермском аэропорту. На борту находились 60 пассажиров и пять членов экипажа. Судно обследовали взрывотехники и сотрудники экстренных служб.