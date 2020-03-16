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Угроза "минирования" самолета Москва—Пермь не подтвердилась
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РИА Новости

Угроза "минирования" самолета Москва—Пермь не подтвердилась

19:45 16.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ПЕРМЬ, 16 мар - РИА Новости. Специалисты не обнаружили опасных предметов в прибывшем из Москвы в пермский аэропорт самолете, сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края.
Ранее в понедельник РИА Новости в экстренных службах заявили, что на электронную почту "Шереметьево" пришло сообщение о "минировании" рейсов, вылетевших в Пермь, Тюмень и Уфу. Рейсы в Уфу и Тюмень уже благополучно приземлились.
Superjet, следовавший из московского аэропорта "Шереметьево", после сообщения о "минировании" в штатном режиме совершил посадку в пермском аэропорту. На борту находились 60 пассажиров и пять членов экипажа. Судно обследовали взрывотехники и сотрудники экстренных служб.
"Сотрудниками правоохранительных органов проведены проверочные мероприятия. Информация об угрозе взрыва на борту самолета Москва-Пермь не подтвердилась", - сообщили в министерстве.
Пассажирский самолет в небе над Москвой
14 марта, 21:22
Данные о "минировании" рейса Москва — Тюмень оказались ложными
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МоскваШереметьево (аэропорт)Пермский крайПроисшествия
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