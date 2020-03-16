Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Города России. Москва
Календарь мероприятий - Полезное
2020-03-16T19:45+0300
https://ria.ru/20200316/1568692167.html
В двух деревнях на севере Греции ввели режим чрезвычайной ситуации
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565539968_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_9a290a5b846d90e65af678ef355b9a4c.jpg
РИА Новости

В двух деревнях на севере Греции ввели режим чрезвычайной ситуации

19:42 16.03.2020 (обновлено: 19:45 16.03.2020)
853
© REUTERS / Alexandros AvramidisЛюди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция
© REUTERS / Alexandros Avramidis
АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в горных деревнях Дамаскиния и Драгасия в префектуре Козани на севере страны из-за коронавируса, жителям временно запрещено покидать территорию общины, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты.
В этом районе находился 53-летний мужчина, который 15 марта скончался от коронавируса в больнице в Салониках. Мужчина работал в микробиологической лаборатории больницы Кастории.
Чрезвычайное положение гражданской защиты в этом районе действует с 17.00 (18.00 мск) понедельника в течение двух недель, когда будет принято решение об отмене чрезвычайного положения или его продлении.
В Греции, по последним данным, зафиксированы 352 случая заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44Распространение нового коронавируса COVID-19
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
002600
Обсудить 0
Календарь мероприятий - ПолезноеТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоГрецияВ мире
Рекомендуем
Машины скорой помощи в Греции
В Греции зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом
Сотрудники полиции на пропускном пункте Ледра в Никосии
В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Прохожие в защитных медицинских масках
Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA
В Греции зафиксировали еще 103 случая заболевания коронавирусом
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Голикова рассказала, кому надо провериться на коронавирус
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
Число жертв коронавируса в Италии выросло почти на 350 человек
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев во время пресс-конференции, посвященной развитию системы дипломатической службы в России и актуальным вопросам работы Дипломатической академии МИД России
Киселев заявил, что коронавирус является шансом для оппозиции
Люди, одетые в защитные маски в Греции
В Греции запретили службу в храмах из-за коронавируса на две недели
Яхты в порту Афин
Греция приостановит сообщение с Италией, Испанией, Северной Македонией
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Румас в разговоре с Мишустиным не возражал против мер по коронавирусу
Сотрудники полиции Сербии
В Сербии мужчина угрожал коллегам заражением коронавирусом
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас в Мадриде
Испания закроет сухопутные границы для иностранцев
Греческие медицинские работники на границе Греции и Турции в районе поселка Кастанеэ
В Греции из-за коронавируса скончался четвертый человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Лента новостейМолния