В двух деревнях на севере Греции ввели режим чрезвычайной ситуации

АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в горных деревнях Дамаскиния и Драгасия в префектуре Козани на севере страны из-за коронавируса, жителям временно запрещено покидать территорию общины, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты.
В этом районе находился 53-летний мужчина, который 15 марта скончался от коронавируса в больнице в Салониках. Мужчина работал в микробиологической лаборатории больницы Кастории.
Чрезвычайное положение гражданской защиты в этом районе действует с 17.00 (18.00 мск) понедельника в течение двух недель, когда будет принято решение об отмене чрезвычайного положения или его продлении.
В Греции, по последним данным, зафиксированы 352 случая заболевания коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, большинство выздоровели, более 6,4 тысячи человек скончались.