В двух деревнях на севере Греции ввели режим чрезвычайной ситуации

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция

АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в горных деревнях Дамаскиния и Драгасия в префектуре Козани на севере страны из-за Чрезвычайное положение объявлено в горных деревнях Дамаскиния и Драгасия в префектуре Козани на севере страны из-за коронавируса , жителям временно запрещено покидать территорию общины, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты.

В этом районе находился 53-летний мужчина, который 15 марта скончался от коронавируса в больнице в Салониках. Мужчина работал в микробиологической лаборатории больницы Кастории.

Чрезвычайное положение гражданской защиты в этом районе действует с 17.00 (18.00 мск) понедельника в течение двух недель, когда будет принято решение об отмене чрезвычайного положения или его продлении.

Греции , по последним данным, зафиксированы 352 случая заболевания коронавирусом.