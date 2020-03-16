Эстония временно прекратит выдачу шенгенских виз из-за коронавируса

"С 17 марта МИД временно прекращает выдачу шенгенских виз, а также прием ходатайств на получение долгосрочных виз как в дипломатических представительствах Эстонии, так и в визовых центрах. В порядке исключения можно ходатайствовать о визах по гуманитарным соображениям (болезнь или смерть близкого родственника), для грузового транспорта, для оказания услуг в сфере здравоохранения, а также тем, чьи родители, дети или супруги - граждане Эстонии или имеющие вид/право на жительство в Эстонии", - говорится в сообщении.