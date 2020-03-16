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Число просмотров сайта Sputnik France в воскресенье превысило 4 млн
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РИА Новости

Число просмотров сайта Sputnik France в воскресенье превысило 4 млн

19:37 16.03.2020
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© SputnikSputnik France
Sputnik France
© Sputnik
ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. На фоне эпидемии коронавируса и первого тура муниципальных выборов во Франции число просмотров сайта Sputnik France в минувшее воскресенье превысило 4 млн, по данным Google Analytics.  Это рекордный показатель для ресурса, созданного пять лет назад. 
В тот же день, 15 марта, количество уникальных посетителей сайта Sputnik France достигло 2 млн 366 тыс. человек. По сравнению с субботой их число выросло более чем вдвое, на 103%.
"Мы соревнуемся сами с собой, не с французскими СМИ! У нас самая дружная и целеустремленная команда. Всем причастным огромное спасибо за то, что любите свою работу! Мы обогнали многих, но это еще не предел", - прокомментировала воскресное достижение Sputnik France главный редактор ресурса Наталья Новикова.
В воскресенье французы выбирали 35 тысяч глав местных образований, в том числе и мэра Парижа. Явка составила явка составила около 46%, а в некоторых коммунах не превысила 35%, что является рекордно низким значением для страны. Из-за особых мер безопасности голосующие не отдавали свои документы членам избирательной комиссии, предъявляли их на расстоянии. Многие пришли со своими ручками для заполнения бюллетеней.
С субботы из-за эпидемии коронавируса во Франции закрылись кафе, рестораны, кинотеатры и все магазины, кроме продовольственных и продающих товары первой необходимости. Число инфицированных в стране достигло 5400 человек, скончались 120 заболевших. Больницы не справляются с потоком пациентов и вынуждены принимать только тяжелобольных.
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Sputnik France начал работать в январе 2015 года. Среднемесячное число уникальных посетителей сайта составляет 11 миллионов. Среднемесячное количество просмотров в прошлом году превышало 23 миллиона.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно  поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 11 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня".  Головной офис Sputnik находится в Москве.  
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Sputnik FranceФранцияПариж
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