Число просмотров сайта Sputnik France в воскресенье превысило 4 млн

ПАРИЖ, 16 мар – РИА Новости. На фоне эпидемии На фоне эпидемии коронавируса и первого тура муниципальных выборов во Франции число просмотров сайта Sputnik France в минувшее воскресенье превысило 4 млн, по данным Google Analytics. Это рекордный показатель для ресурса, созданного пять лет назад.

В тот же день, 15 марта, количество уникальных посетителей сайта Sputnik France достигло 2 млн 366 тыс. человек. По сравнению с субботой их число выросло более чем вдвое, на 103%.

"Мы соревнуемся сами с собой, не с французскими СМИ! У нас самая дружная и целеустремленная команда. Всем причастным огромное спасибо за то, что любите свою работу! Мы обогнали многих, но это еще не предел", - прокомментировала воскресное достижение Sputnik France главный редактор ресурса Наталья Новикова.

В воскресенье французы выбирали 35 тысяч глав местных образований, в том числе и мэра Парижа. Явка составила явка составила около 46%, а в некоторых коммунах не превысила 35%, что является рекордно низким значением для страны. Из-за особых мер безопасности голосующие не отдавали свои документы членам избирательной комиссии, предъявляли их на расстоянии. Многие пришли со своими ручками для заполнения бюллетеней.

С субботы из-за эпидемии коронавируса во Франции закрылись кафе, рестораны, кинотеатры и все магазины, кроме продовольственных и продающих товары первой необходимости. Число инфицированных в стране достигло 5400 человек, скончались 120 заболевших. Больницы не справляются с потоком пациентов и вынуждены принимать только тяжелобольных.

Sputnik France начал работать в январе 2015 года. Среднемесячное число уникальных посетителей сайта составляет 11 миллионов. Среднемесячное количество просмотров в прошлом году превышало 23 миллиона.