Испания закроет сухопутные границы для иностранцев

Жители Мадрида устроили вечером в воскресенье овации в честь медиков, работающих на пределе возможностей в связи с эпидемией коронавируса. "Да здравствуют медики! Да здравствует Испания!", – кричат они.

Мадрид рукоплещет! В городе устроили овации в честь медиков Жители Мадрида устроили вечером в воскресенье овации в честь медиков, работающих на пределе возможностей в связи с эпидемией коронавируса. "Да здравствуют медики! Да здравствует Испания!", – кричат они.

Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины, за исключением продовольственных и торгующих предметами первой необходимости.