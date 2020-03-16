Испания закроет сухопутные границы для иностранцев

МАДРИД, 16 мар - РИА Новости. Испания приняла решение в связи с эпидемией коронавируса установить контроль на сухопутных границах, въехать на территорию страны или выехать смогут только испанцы, те, у кого есть вид на жительство, а также иностранцы в экстренных случаях.
"Начиная с 00.00 сегодняшней ночи (2.00 мск вторника) и до окончания режима повышенной готовности будет разрешено пересечение сухопутной границы испанским гражданам и тем, кто докажет форс-мажорные обстоятельства и ситуацию крайней необходимости", - заявил на пресс-конференции глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка. Границу также смогут пересекать жители приграничных районов, которые работают на территории Испании, и иностранные дипломаты.
Он пояснил, что наложение ограничений не затронет движение товаров.
"Наша цель – защитить здоровье людей и сдержать распространение вируса", - добавил Марласка.
Меры, введенные Испанией, коснутся границ с Португалией, Францией, Андоррой. Марокко ранее уже закрыло переходы с Испанией в районе Сеуты и Мелильи. Переходы на границе с Гибралтаром (территория Великобритании, оспариваемая Испанией) до сих пор оставались отрытыми.
Ранее в понедельник Еврокомиссия предложила ввести на срок в 30 дней ограничение на несрочные поездки в страны ЕС. Предполагается, что решение должно быть одобрено всеми 27 членами сообщества в ходе видеоконференции Совета ЕС во вторник.
Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины, за исключением продовольственных и торгующих предметами первой необходимости.