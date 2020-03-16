В Сербии мужчина угрожал коллегам заражением коронавирусом

"Сотрудники МВД в городе Нови-Сад задержали гражданина 1985 года рождения по подозрению в распространении паники и провоцировании беспорядков. Он подозревается в том, что на своем предприятии в ходе ссоры с коллегами ложно заявил, что был в контакте с зараженными коронавирусом, что вызвало страх и панику среди сотрудников", - сообщило ведомство.