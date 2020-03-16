В Сербии мужчина угрожал коллегам заражением коронавирусом

БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. Полиция Сербии задержала мужчину, которого подозревают в том, что он в ходе ссоры на работе распространял панику среди коллег, угрожая им заражением коронавирусом, сообщило МВД страны.
В Сербии зарегистрировано 55 случаев коронавируса, в стране введено чрезвычайное положение.
"Сотрудники МВД в городе Нови-Сад задержали гражданина 1985 года рождения по подозрению в распространении паники и провоцировании беспорядков. Он подозревается в том, что на своем предприятии в ходе ссоры с коллегами ложно заявил, что был в контакте с зараженными коронавирусом, что вызвало страх и панику среди сотрудников", - сообщило ведомство.
Правонарушитель задержан на 48 часов, заведено уголовное дело.
Премьер Сербии Ана Брнабич в понедельник сообщила, что возмущена недисциплинированностью граждан во время чрезвычайного положения из-за коронавируса и анонсировала ужесточение мер и штрафов за нарушение режима.
Сербия ранее закрыла границы для въезда иностранцев без регистрации в стране и обязала возвращающихся граждан из-за рубежа проходить домашний карантин. Армия подключилась к охране границ и медучреждений. С понедельника закрыты детсады, школы, учреждения культуры и спорта. Правительство ограничило цены продуктов, средств защиты и гигиены. Кабмин также запретил массовые собрания до 50 человек и призвал граждан старше 65 лет не выходить из дома без острой необходимости.