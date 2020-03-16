В Греции зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом

Всего проведено более 4,4 тысячи лабораторных исследований. Выздоровели и выписаны 10 человек, сообщил профессор.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.