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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:33+0300
https://ria.ru/20200316/1568691470.html
В Греции зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

В Греции зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом

19:32 16.03.2020 (обновлено: 19:33 16.03.2020)
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксирован 21 новый случай заболевания коронавирусом, всего в стране 352 случая инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по COVID-19, профессор Сотирис Циодрас на брифинге в понедельник.
По его словам, госпитализированы 65 человек, девять из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Среди госпитализированных 51% мужчины. Большинство подтвержденных случаев заболевания - в Афинах, сказал Циодрас.
Всего проведено более 4,4 тысячи лабораторных исследований. Выздоровели и выписаны 10 человек, сообщил профессор.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияАфиныВ мире
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