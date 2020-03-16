В Греции зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом

АФИНЫ, 16 мар - РИА Новости. В Греции за сутки зафиксирован 21 новый случай заболевания коронавирусом, всего в стране 352 случая инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по COVID-19, профессор Сотирис Циодрас на брифинге в понедельник.
По его словам, госпитализированы 65 человек, девять из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Среди госпитализированных 51% мужчины. Большинство подтвержденных случаев заболевания - в Афинах, сказал Циодрас.
Всего проведено более 4,4 тысячи лабораторных исследований. Выздоровели и выписаны 10 человек, сообщил профессор.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.