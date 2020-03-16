В ЯНАО готовы шесть из десяти пролетных строений моста через реку Пур

Сооружение пролётов между опорами моста через реку Пур на Ямале

© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Сооружение пролётов между опорами моста через реку Пур на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Шесть из десяти пролетных строений моста через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе ( Шесть из десяти пролетных строений моста через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе ( ЯНАО ) готовы, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.

"Сегодня завершился пятый этап "надвижки" пролетного строения на мосту через реку Пур, берега приблизились еще на 105 метров. Пролет надвигали с шестой на седьмую опору в течение суток, всего мостовикам осталось "надвинуть" 529,5 метра. Общая протяженность строящегося моста 1023 метра", - говорится в сообщении.

Власти уточняют, что запуск моста обеспечит непрерывную связь Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог

"Работы ведутся круглосуточно. Скоро жителям не придется ездить по ледовой переправе и понтонному мосту, в любое время года они смогут без проблем добраться до дома и работы", – приводятся в сообщении слова главы окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов неоднократно говорил о значимости этого проекта, во время своего ежегодного доклада о положении дел в округе он сообщил, что мост будет запущен с опережением графика в конце этого года.

В настоящее время на объекте заканчивается сооружение опор. На сегодняшний день десять из 11 опор готовы на 100%. Одна – в 95% готовности. Продолжается подготовка к шестому этапу "надвижки", из 5519 тонн металлических конструкций смонтировано 3006 тонны, отмечает пресс-служба.