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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-03-16T19:32+0300
https://ria.ru/20200316/1568691432.html
В ЯНАО готовы шесть из десяти пролетных строений моста через реку Пур
https://cdn21.img.ria.ru/images/156081/65/1560816520_0:16:867:504_1036x0_80_0_0_d7f22f512d696c7f9582f595308d3f02.png
РИА Новости

В ЯНАО готовы шесть из десяти пролетных строений моста через реку Пур

19:32 16.03.2020
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© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаСооружение пролётов между опорами моста через реку Пур на Ямале
Сооружение пролётов между опорами моста через реку Пур на Ямале
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Шесть из десяти пролетных строений моста через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) готовы, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.
"Сегодня завершился пятый этап "надвижки" пролетного строения на мосту через реку Пур, берега приблизились еще на 105 метров. Пролет надвигали с шестой на седьмую опору в течение суток, всего мостовикам осталось "надвинуть" 529,5 метра. Общая протяженность строящегося моста 1023 метра", - говорится в сообщении.
Власти уточняют, что запуск моста обеспечит непрерывную связь Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог
"Работы ведутся круглосуточно. Скоро жителям не придется ездить по ледовой переправе и понтонному мосту, в любое время года они смогут без проблем добраться до дома и работы", – приводятся в сообщении слова главы окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова.
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов неоднократно говорил о значимости этого проекта, во время своего ежегодного доклада о положении дел в округе он сообщил, что мост будет запущен с опережением графика в конце этого года.
В настоящее время на объекте заканчивается сооружение опор. На сегодняшний день десять из 11 опор готовы на 100%. Одна – в 95% готовности. Продолжается подготовка к шестому этапу "надвижки", из 5519 тонн металлических конструкций смонтировано 3006 тонны, отмечает пресс-служба.
В декабре 2018 года правительство ЯНАО подписало концессионное соглашение о строительстве моста с Региональной инфраструктурной компанией. Подрядчиком выступает АО "Мостострой-11".
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Общество
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