В правительстве отметили объективный характер ограничений на въезд

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Временные ограничения на въезд в Россию, в том числе из Белоруссии, принимаются в соответствии с рекомендациями ВОЗ, носят объективный характер, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"В телефонном разговоре глав правительств России и Белоруссии было подчеркнуто, что решения правительства Российской Федерации принимаются в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, носят объективный и научно обоснованный характер", - говорится в сообщении.
Кабмин отмечает важность того, что принимаемые Россией ограничительные меры вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.
"Что касается решений, принимаемых в отношении Республики Белоруссии, то они в полной мере основаны на принципах уважения и открытости", - подчеркивает кабмин.