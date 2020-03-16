Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:30+0300
https://ria.ru/20200316/1568691257.html
В правительстве отметили объективный характер ограничений на въезд
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568386712_0:0:1070:602_1036x0_80_0_0_5f645b18027cdffc64a448b7c86b32c6.jpg
РИА Новости

В правительстве отметили объективный характер ограничений на въезд

19:30 16.03.2020
1931
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинский работник проводит осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Временные ограничения на въезд в Россию, в том числе из Белоруссии, принимаются в соответствии с рекомендациями ВОЗ, носят объективный характер, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"В телефонном разговоре глав правительств России и Белоруссии было подчеркнуто, что решения правительства Российской Федерации принимаются в строгом соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, носят объективный и научно обоснованный характер", - говорится в сообщении.
Медицинские работники берут пробу на коронавирус у ребенка в Праге, Чехия
Вчера, 08:00РИА Наука
Ворота для инфекции. Встроится ли новый коронавирус в ДНК человека
Кабмин отмечает важность того, что принимаемые Россией ограничительные меры вызваны особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.
"Что касается решений, принимаемых в отношении Республики Белоруссии, то они в полной мере основаны на принципах уважения и открытости", - подчеркивает кабмин.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
900011
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВОЗПравительство РФБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Москве оценили слова Лукашенко о "полыхающей от коронавируса России"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не видят повода вводить ЧС в России из-за коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит первое заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса
Мишустин обсудил с премьерами ряда стран СНГ ситуацию с коронавирусом
Автомобили скорой помощи на пропускном пункте Красная горка на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
В правительстве объяснили ограничения въезда из Белоруссии
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев во время пресс-конференции, посвященной развитию системы дипломатической службы в России и актуальным вопросам работы Дипломатической академии МИД России
Киселев заявил, что коронавирус является шансом для оппозиции
Санитарная обработка вагонов Московского метрополитена в депо Свиблово для предотвращения распространения коронавируса
В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса
Автомобили скорой помощи на пропускном пункте Красная горка на магистрали М-1 на границе России и Белоруссии
Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Голикова рассказала, кому надо провериться на коронавирус
Пункт измерения температуры на польско-немецкой границе
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тысяч человек
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Пункт измерения температуры на польско-немецкой границе
Евросоюз планирует закрыть въезд для иностранцев
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Румас в разговоре с Мишустиным не возражал против мер по коронавирусу
Туалетная бумага
Спрос на туалетную бумагу в мире вырос втрое, сообщил эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Лента новостейМолния