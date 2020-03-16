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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:24+0300
https://ria.ru/20200316/1568691087.html
Киселев заявил, что коронавирус является шансом для оппозиции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564504045_0:0:2918:1642_1036x0_80_0_0_018dee27fb8ff2ce26c3c3afdd9cc118.jpg
РИА Новости

Киселев заявил, что коронавирус является шансом для оппозиции

19:28 16.03.2020 (обновлено: 23:24 16.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев во время пресс-конференции, посвященной развитию системы дипломатической службы в России и актуальным вопросам работы Дипломатической академии МИД России
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев во время пресс-конференции, посвященной развитию системы дипломатической службы в России и актуальным вопросам работы Дипломатической академии МИД России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шансом для оппозиции проявить свою ответственность и общность с народом назвал ситуацию вокруг распространения коронавируса журналист Дмитрий Киселев в своем Telegram-канале.

"Коронавирус — шанс для нашей оппозиции. Шанс поучаствовать в общем деле, где политические разделения неуместны. Это шанс проявить собственную гражданственность, ответственность, инициативность, организованность, сознательность, человечность и общность с народом, о котором оппозиция столь болеет", — написал Киселев.

Пока, по его оценке, инициатива за правительством. "И власти есть что предъявить. Россия на общемировом фоне выглядит очень прилично. Мы первыми на планете в упреждающем порядке закрыли границу с Китаем, счет зараженным на порядок ниже, чем в Европе и США. На сегодняшний день, к счастью, ни одного умершего от коронавируса", — отмечает журналист.
По его мнению, пока Россия демонстрирует впечатляющую устойчивость, но это вовсе не значит, что России ничего не грозит, пик испытания еще впереди.
"В ходе предстоящих испытаний всем будет ясно, кому что нужно. Мы вновь столкнемся с истериками, с обличительным пафосом и позицией "чем хуже, тем лучше". Не ново. Потом оглянемся назад и взвесим ценность того, кто что сделал в эту годину", — заключил Киселев.
Актуальная информация о реальной ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий КиселевВ мире
Популярные комментарии
Инициатива за правительством - Путин сказал , что нет никакого короновируса , это все фейк. Врун вообщем такой же как и все правительство .
16 марта, 19:55
freizdorf
11200022
Похоже на некролог
16 марта, 20:02
DIDenis Inkognito
440002
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