Киселев заявил, что коронавирус является шансом для оппозиции

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев во время пресс-конференции, посвященной развитию системы дипломатической службы в России и актуальным вопросам работы Дипломатической академии МИД России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Шансом для оппозиции проявить свою ответственность и общность с народом назвал ситуацию вокруг распространения Шансом для оппозиции проявить свою ответственность и общность с народом назвал ситуацию вокруг распространения коронавируса журналист Дмитрий Киселев в своем Telegram-канале.

"Коронавирус — шанс для нашей оппозиции. Шанс поучаствовать в общем деле, где политические разделения неуместны. Это шанс проявить собственную гражданственность, ответственность, инициативность, организованность, сознательность, человечность и общность с народом, о котором оппозиция столь болеет", — написал Киселев.

Пока, по его оценке, инициатива за правительством. "И власти есть что предъявить. Россия на общемировом фоне выглядит очень прилично. Мы первыми на планете в упреждающем порядке закрыли границу с Китаем, счет зараженным на порядок ниже, чем в Европе и США. На сегодняшний день, к счастью, ни одного умершего от коронавируса", — отмечает журналист.

По его мнению, пока Россия демонстрирует впечатляющую устойчивость, но это вовсе не значит, что России ничего не грозит, пик испытания еще впереди.

"В ходе предстоящих испытаний всем будет ясно, кому что нужно. Мы вновь столкнемся с истериками, с обличительным пафосом и позицией "чем хуже, тем лучше". Не ново. Потом оглянемся назад и взвесим ценность того, кто что сделал в эту годину", — заключил Киселев.