ВОЗ: в Китае случаев заражения COVID-19 меньше, чем за его пределами

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. За пределами Китая зафиксировано больше случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, чем на его территории, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Гендиректор ВОЗ добавил, что также за последнее время резко возросло число принимаемых странами превентивных мер, таких как закрытие школ и отмена спортивных и культурных мероприятий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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