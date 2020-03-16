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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T23:25+0300
https://ria.ru/20200316/1568691052.html
ВОЗ: в Китае случаев заражения COVID-19 меньше, чем за его пределами
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568673338_26:208:3015:1889_1036x0_80_0_0_ca94e4a369ae32cd2e24d882546dafd4.jpg
РИА Новости

ВОЗ: в Китае случаев заражения COVID-19 меньше, чем за его пределами

19:28 16.03.2020 (обновлено: 23:25 16.03.2020)
2005
© REUTERS / Flavio Lo ScalzoЖенщина в защитной маске проезжает мимо плаката в Милане
Женщина в защитной маске проезжает мимо плаката в Милане
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. За пределами Китая зафиксировано больше случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, чем на его территории, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В последние недели произошел резкий рост случаев заражения COVID-19. Во всем остальном мире зафиксировано больше случаев заражения, чем на территории Китая", — сказал он на брифинге в Женеве, который транслируется на сайте ООН.
Гендиректор ВОЗ добавил, что также за последнее время резко возросло число принимаемых странами превентивных мер, таких как закрытие школ и отмена спортивных и культурных мероприятий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
Актуальная информация о реальной ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусКоронавирусыВОЗКитайВ мире
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