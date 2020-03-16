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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-16T19:19+0300
https://ria.ru/20200316/1568690550.html
КС оценил поправку об органах местного самоуправления
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

КС оценил поправку об органах местного самоуправления

19:19 16.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Включение органов местного самоуправления в систему публичной власти не отрицает их самостоятельности в пределах полномочий, следует из заключения Конституционного суда (КС) России.
КС в понедельник вынес заключение о соответствии Конституции РФ положений закона "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" в части, касающейся вносимых в конституцию поправок и общероссийского голосования.
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"Под единством системы публичной власти понимается прежде всего функциональное единство, что не исключает организационного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления при решении задач на соответствующей территории. Это не отрицает самостоятельности местного самоуправления в пределах его полномочий и не свидетельствует о вхождении органов местного самоуправления в систему органов государственной власти", - указывается в заключении Конституционного суда относительно соответствующей поправки.
Запрос президента России Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке а Конституцию РФ поступил в КС России в субботу после его подписания главой государства. Как сообщала пресс-служба Кремля, в своем запросе, в частности, Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Также Путин спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к конституции.
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Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение о соответствии поправок конституции и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФКонституционный суд РФВладимир ПутинПолитика
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