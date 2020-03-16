Голикова: тестирование на коронавирус в регионах будет бесплатным

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тестирование граждан на новую коронавирусную инфекцию в лабораториях регионов России будет проводиться на бесплатной основе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее в понедельник она сообщила, что поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы для диагностики коронавируса во все регионы, которые готовы принять их в свои лаборатории; это позволит расширить возможности тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию.
"Да", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли соответствующие тесты проводиться на бесплатной основе.
Вице-премьер сообщила, правительство до 17 марта ждет от регионов предложения о том, на базе каких существующих лабораторий можно будет проводить эти исследования. Голикова заявила при этом, что всем гражданам РФ нет необходимости обращаться за тестированием, это следует сделать вернувшимся из неблагоприятных с точки зрения распространения нового коронавируса стран или "контактным" с такими лицами. Возможность дадут и другим гражданам, желающим пройти тест: регионы страны должны будут определить порядок и соответствующую организацию, куда смогут обратиться граждане.