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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:16+0300
https://ria.ru/20200316/1568690393.html
Голикова: тестирование на коронавирус в регионах будет бесплатным
https://cdn21.img.ria.ru/images/156369/35/1563693517_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_a97c8786492c8525370eb01eea6541ad.jpg
РИА Новости

Голикова: тестирование на коронавирус в регионах будет бесплатным

19:16 16.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Тестирование граждан на новую коронавирусную инфекцию в лабораториях регионов России будет проводиться на бесплатной основе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее в понедельник она сообщила, что поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы для диагностики коронавируса во все регионы, которые готовы принять их в свои лаборатории; это позволит расширить возможности тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию.
"Да", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли соответствующие тесты проводиться на бесплатной основе.
Вице-премьер сообщила, правительство до 17 марта ждет от регионов предложения о том, на базе каких существующих лабораторий можно будет проводить эти исследования. Голикова заявила при этом, что всем гражданам РФ нет необходимости обращаться за тестированием, это следует сделать вернувшимся из неблагоприятных с точки зрения распространения нового коронавируса стран или "контактным" с такими лицами. Возможность дадут и другим гражданам, желающим пройти тест: регионы страны должны будут определить порядок и соответствующую организацию, куда смогут обратиться граждане.
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