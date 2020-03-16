Голикова: тестирование на коронавирус в регионах будет бесплатным

"Да", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли соответствующие тесты проводиться на бесплатной основе.

Вице-премьер сообщила, правительство до 17 марта ждет от регионов предложения о том, на базе каких существующих лабораторий можно будет проводить эти исследования. Голикова заявила при этом, что всем гражданам РФ нет необходимости обращаться за тестированием, это следует сделать вернувшимся из неблагоприятных с точки зрения распространения нового коронавируса стран или "контактным" с такими лицами. Возможность дадут и другим гражданам, желающим пройти тест: регионы страны должны будут определить порядок и соответствующую организацию, куда смогут обратиться граждане.