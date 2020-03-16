В "Зарядье" планируют ввести регулирование потока зрителей

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Парк "Зарядье" в Москве продолжит работу павильонов, при необходимости введут дополнительное регулирование зрительских потоков, сообщил РИА Новости директор парка "Зарядье" Иван Демидов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях - с числом участников более 50 человек единовременно.
"Несмотря на то, что через парк "Зарядье" в год проходят более десяти миллионов человек, пространства в павильонах достаточно компактны. Практически все они работают в режиме сеансов, и посетителями становятся 30-40 человек. Поэтому на данный момент работа павильонов не останавливается, учитывая при этом соблюдение парком всех санитарных норм и мероприятий. Дополнительно при необходимости вводится регулирование зрительского потока", - рассказал Демидов.