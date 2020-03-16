Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:18+0300
https://ria.ru/20200316/1568690318.html
В "Зарядье" планируют ввести регулирование потока зрителей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564594464_0:0:3141:1767_1036x0_80_0_0_a038783ee9816c3936b55d68a7754104.jpg
РИА Новости

В "Зарядье" планируют ввести регулирование потока зрителей

19:14 16.03.2020 (обновлено: 19:18 16.03.2020)
220
© РИА Новости / Ольга ГоловкоМоскворецкая набережная и Парящий мост в парке "Зарядье"
Москворецкая набережная и Парящий мост в парке Зарядье
© РИА Новости / Ольга Головко
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Парк "Зарядье" в Москве продолжит работу павильонов, при необходимости введут дополнительное регулирование зрительских потоков, сообщил РИА Новости директор парка "Зарядье" Иван Демидов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях - с числом участников более 50 человек единовременно.
Мужчина моет руки
Вчера, 15:55
"Просто мойте руки правильно". Малышева успокоила паникующих граждан
"Несмотря на то, что через парк "Зарядье" в год проходят более десяти миллионов человек, пространства в павильонах достаточно компактны. Практически все они работают в режиме сеансов, и посетителями становятся 30-40 человек. Поэтому на данный момент работа павильонов не останавливается, учитывая при этом соблюдение парком всех санитарных норм и мероприятий. Дополнительно при необходимости вводится регулирование зрительского потока", - рассказал Демидов.
200202
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19Новости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНовости культурыЗарядьеКоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Рыбная деревня, Калининград
Россияне переключились на внутренний туризм
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В Подмосковье ввели запрет на мероприятия с участием более 50 человек
Бригада дезинфекторов на входе в медицинский центр в США
Губернатор Нью-Йорка хочет привлечь военных к строительству больниц
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова: тестирование на коронавирус в регионах будет бесплатным
Лисица в Московском зоопарке
Московский зоопарк закроют для посетителей
Валидатор для проверки проездных билетов общественного транспорта
В Госдуму внесли проект о запрете высаживать детей-безбилетников
Покупательницы в магазине Пятерочка в Москве
Пожилым прихожанам храмов Москвы будут доставлять продукты на дом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам визита в Финляндию
Визит Лаврова в Сербию отложили из-за коронавируса
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Путин наградил строителей Крымского моста
Прихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
В РПЦ призвали "сохранять христианское трезвомыслие"
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
Большой театр по указу мэра отменил все спектакли до 10 апреля
Александр Малинин
Певец Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия
Прохожие на улице Арбат в Москве
Рестораны Москвы не будут закрывать из-за коронавируса
Свеча
В Петербурге скончался сооснователь группы "Гражданская оборона"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Лента новостейМолния