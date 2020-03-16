Визит Лаврова в Сербию отложили из-за коронавируса

БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию в конце марта отложен из-за коронавируса, сообщил сербский МИД.
В Сербии зарегистрировано 55 случаев коронавируса, в стране введено чрезвычайное положение.
"Министры согласились, что из-за ситуации, вызванной эпидемией вируса COVID-19 будет отложен визит министра Лаврова в Сербию, запланированный на 25-26 марта 2020 года. Они также договорились, что министр Лавров посетит Сербию после завершения чрезвычайного положения, введенного в воскресенье", - сообщило сербское ведомство.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич проинформировал коллегу о мерах, которые принимает руководство Сербии в борьбе с коронавирусом и "попросил министра Лаврова о помощи в получении дополнительного медицинского оборудования" на случай резкого роста числа заболевших.
"Министр Лавров обещал, что Россия, как и всегда, поможет Сербии, и пожелал братскому сербскому народу и его руководству как можно быстрее победить эту опасную болезнь", - подчеркнул сербский МИД.