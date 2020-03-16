Визит Лаврова в Сербию отложили из-за коронавируса

"Министры согласились, что из-за ситуации, вызванной эпидемией вируса COVID-19 будет отложен визит министра Лаврова в Сербию, запланированный на 25-26 марта 2020 года. Они также договорились, что министр Лавров посетит Сербию после завершения чрезвычайного положения, введенного в воскресенье", - сообщило сербское ведомство.