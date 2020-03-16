В РПЦ призвали "сохранять христианское трезвомыслие"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Московском патриархате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции призвали соблюдать рекомендации врачей, здраво подходить к проблеме и "сохранять христианское трезвомыслие".
"Соблюдать рекомендации врачей и специалистов-эпидемиологов - здравый смысл и отсутствие легкомыслия. Читать каждые полчаса, что пишут в интернете про коронавирус, сносить с полок магазинов крупы и прочее, звонить-писать знакомым и пересылать им прочитанное - паника. Не поддавайтесь панике", - написал в понедельник в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В свою очередь, выступая в эфире радио "Эхо Москвы", Легойда напомнил, что священноначалие Русской православной церкви призывает верующих "сохранять христианское трезвомыслие" и не относиться опрометчиво к сложившейся ситуации. По его словам, подобная позиция выражена в недавнем заявлении Священного Синода.
Говорится, с одной стороны, что члены Священного Синода призывают верующих не поддаваться панике и сохранять христианское трезвомыслие. С другой стороны, не относиться легкомысленно к этой ситуации и к рекомендациям специалистов. Мы верим в Бога и в то, что жизнь человеческая в руках Божиих - но это не значит, что можно легкомысленно к этой жизни относиться. Особый призыв Церкви заключается в обращении к Богу и к молитве.
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