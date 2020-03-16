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Религия и мировоззрение
2020-03-16T19:10+0300
https://ria.ru/20200316/1568690067.html
В РПЦ призвали "сохранять христианское трезвомыслие"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568687983_0:74:3072:1802_1036x0_80_0_0_25d694d48435cf70bceda63c586ace0d.jpg
РИА Новости

В РПЦ призвали "сохранять христианское трезвомыслие"

19:10 16.03.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПрихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
Прихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Московском патриархате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции призвали соблюдать рекомендации врачей, здраво подходить к проблеме и "сохранять христианское трезвомыслие".
"Соблюдать рекомендации врачей и специалистов-эпидемиологов - здравый смысл и отсутствие легкомыслия. Читать каждые полчаса, что пишут в интернете про коронавирус, сносить с полок магазинов крупы и прочее, звонить-писать знакомым и пересылать им прочитанное - паника. Не поддавайтесь панике", - написал в понедельник в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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В свою очередь, выступая в эфире радио "Эхо Москвы", Легойда напомнил, что священноначалие Русской православной церкви призывает верующих "сохранять христианское трезвомыслие" и не относиться опрометчиво к сложившейся ситуации. По его словам, подобная позиция выражена в недавнем заявлении Священного Синода.

Говорится, с одной стороны, что члены Священного Синода призывают верующих не поддаваться панике и сохранять христианское трезвомыслие. С другой стороны, не относиться легкомысленно к этой ситуации и к рекомендациям специалистов. Мы верим в Бога и в то, что жизнь человеческая в руках Божиих - но это не значит, что можно легкомысленно к этой жизни относиться. Особый призыв Церкви заключается в обращении к Богу и к молитве.

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Владимир Легойда
глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
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