В РПЦ призвали "сохранять христианское трезвомыслие"

Говорится, с одной стороны, что члены Священного Синода призывают верующих не поддаваться панике и сохранять христианское трезвомыслие. С другой стороны, не относиться легкомысленно к этой ситуации и к рекомендациям специалистов. Мы верим в Бога и в то, что жизнь человеческая в руках Божиих - но это не значит, что можно легкомысленно к этой жизни относиться. Особый призыв Церкви заключается в обращении к Богу и к молитве.