Голикова: дефицита тест-систем для диагностики коронавируса нет

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что дефицита тест-систем для диагностики нового коронавируса в России нет.
Ранее в понедельник на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ она сообщила, что поручила Роспотребнадзору поставить соответствующие тест-системы во все регионы, которые готовы принять их в свои лаборатории; это позволит расширить возможности тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию.
"Я хочу всех заверить, что никакого дефицита тест-систем у нас нет. Здесь важно, чтобы эта работа была в регионах соответствующим образом выстроена. Мы вместе с Роспотребнадзором окажем всю необходимую методическую помощь, там, где будет необходимость, подготовим и обучим в оперативном режиме специалистов для работы с этими тест-системами", - сообщила Голикова журналистам.