Голикова: дефицита тест-систем для диагностики коронавируса нет

"Я хочу всех заверить, что никакого дефицита тест-систем у нас нет. Здесь важно, чтобы эта работа была в регионах соответствующим образом выстроена. Мы вместе с Роспотребнадзором окажем всю необходимую методическую помощь, там, где будет необходимость, подготовим и обучим в оперативном режиме специалистов для работы с этими тест-системами", - сообщила Голикова журналистам.