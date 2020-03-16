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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:03+0300
https://ria.ru/20200316/1568689719.html
Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564278704_0:85:2802:1661_1036x0_80_0_0_896405a6c5d573b14db6c086e55c57f6.jpg
РИА Новости

Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу

19:03 16.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин выступает на заседание коллегии Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. 5 февраля 2020
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на заседание коллегии Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. 5 февраля 2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое заседание рабочей группы Госсовета, на котором обсуждалась в том числе координация действий федеральных и региональных органов власти по противодействию коронавирусу, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города.
Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Руководителем группы был назначен мэр Москвы.
"На заседании обсуждались вопросы организации работы органов государственной власти субъектов федерации в этой сфере. Принято решение о проведении селекторных совещаний для выработки единой позиции и координации действий федеральных и региональных органов власти по противодействию распространению коронавируса", - сообщили в пресс-службе.
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