Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин провел первое заседание рабочей группы Госсовета, на котором обсуждалась в том числе координация действий федеральных и региональных органов власти по противодействию коронавирусу, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города.
Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Руководителем группы был назначен мэр Москвы.
"На заседании обсуждались вопросы организации работы органов государственной власти субъектов федерации в этой сфере. Принято решение о проведении селекторных совещаний для выработки единой позиции и координации действий федеральных и региональных органов власти по противодействию распространению коронавируса", - сообщили в пресс-службе.