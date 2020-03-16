Собянин провел заседание рабгруппы по коронавирусу

"На заседании обсуждались вопросы организации работы органов государственной власти субъектов федерации в этой сфере. Принято решение о проведении селекторных совещаний для выработки единой позиции и координации действий федеральных и региональных органов власти по противодействию распространению коронавируса", - сообщили в пресс-службе.