Губернатор Нью-Йорка хочет привлечь военных к строительству больниц

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели во время поездки в Австралию. "Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб", — написал актер в Twitter. Тест на коронавирус дал положительный результат. Супруги находится в изоляции, врачи оказывают им необходимую помощь.