Большой театр по указу мэра отменил все спектакли до 10 апреля

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Большой театр, в соответствии с указом мэра, отменяет все спектакли до 10 апреля, сообщили в пресс-службе ГАБТа.
"Большой театр будет выполнять все распоряжения мэра. Естественно, что никакие спектакли, концерты ни на одной из площадок театра до 10 апреля даваться не будут. Мы отменяем приезды всех зарубежных и российских исполнителей. Репетиционный процесс мы продолжим, перестроив его соответствующим образом с тем, чтобы единовременно в помещении находилось не более 50 человек", - сообщает пресс-служба ГАБТа.
Отмечается, что порядок возврата билетов будет объявлен 17 марта на сайте театра.