Большой театр по указу мэра отменил все спектакли до 10 апреля

"Большой театр будет выполнять все распоряжения мэра. Естественно, что никакие спектакли, концерты ни на одной из площадок театра до 10 апреля даваться не будут. Мы отменяем приезды всех зарубежных и российских исполнителей. Репетиционный процесс мы продолжим, перестроив его соответствующим образом с тем, чтобы единовременно в помещении находилось не более 50 человек", - сообщает пресс-служба ГАБТа.