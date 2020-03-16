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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T18:50+0300
https://ria.ru/20200316/1568689060.html
ПАСЕ отменила проведение весенней сессии из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564026307_0:98:3072:1826_1036x0_80_0_0_93875abb13759b07c063a5ac14f2c7c8.jpg
РИА Новости

ПАСЕ отменила проведение весенней сессии из-за коронавируса

18:50 16.03.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкМесто руководителя российской делегации, заместителя председателя Государственной Думы РФ Петра Толстого в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы
Место руководителя российской делегации, заместителя председателя Государственной Думы РФ Петра Толстого в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально заявила о том, что отменяет запланированную с 20 по 24 апреля весеннюю сессию в связи с коронавирусом.
"Весеннее пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, запланированное на 20-24 апреля 2020 года, было отменено из-за вспышки коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении ассамблеи, размещенном на сайте организации.
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В нем указывается, что "аннулирование (отмена сессии - ред.) учитывает ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств-членов Совета Европы".
Ранее ассамблея решила отложить все заседания своих комитетов до конца марта.
Эксперты отмечают, что ПАСЕ впервые не проводит свою сессию в установленный период.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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