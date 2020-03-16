ПАСЕ отменила проведение весенней сессии из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально заявила о том, что отменяет запланированную с 20 по 24 апреля весеннюю сессию в связи с коронавирусом.
"Весеннее пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, запланированное на 20-24 апреля 2020 года, было отменено из-за вспышки коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении ассамблеи, размещенном на сайте организации.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
В нем указывается, что "аннулирование (отмена сессии - ред.) учитывает ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств-членов Совета Европы".
Ранее ассамблея решила отложить все заседания своих комитетов до конца марта.
Эксперты отмечают, что ПАСЕ впервые не проводит свою сессию в установленный период.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.