ПАСЕ отменила проведение весенней сессии из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы ( Парламентская ассамблея Совета Европы ( ПАСЕ ) официально заявила о том, что отменяет запланированную с 20 по 24 апреля весеннюю сессию в связи с коронавирусом

"Весеннее пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, запланированное на 20-24 апреля 2020 года, было отменено из-за вспышки коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении ассамблеи, размещенном на сайте организации.

Опрос Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом? 38.5 % Более тщательно соблюдаю правила гигиены 22.2 % Избегаю скоплений людей 14.6 % Отказался от поездки за границу 24.7 % Ничего, я не боюсь заразиться Проголосовать

В нем указывается, что "аннулирование (отмена сессии - ред.) учитывает ограничения на поездки и карантинные меры, введенные рядом государств-членов Совета Европы".

Ранее ассамблея решила отложить все заседания своих комитетов до конца марта.

Эксперты отмечают, что ПАСЕ впервые не проводит свою сессию в установленный период.