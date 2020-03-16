Во Франции терминал аэропорта Орли закроется из-за риска коронавируса

ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Терминал 2 парижского аэропорта Терминал 2 парижского аэропорта Орли закрывается с вечера вторника и до нового распоряжения из-за распространения коронавируса во Франции , говорится в коммюнике группы столичных аэропортов Paris Aeroport.

"С 23.30 17 марта для пассажиров, отправляющихся из парижского аэропорта Орли компаниями easyJet, Air Europa и Pegasus, изменяется терминал вылета", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что, в связи с распоряжением властей страны все магазины, не представляющие общественной важности, в парижских аэропортах Орли и Руасси - имени Шарля де Голля будут закрыты. По-прежнему работать для путешественников будут киоски Relay, аптеки и продуктовые магазины.

"Французские власти объявили о необходимости сократить дальнемагистральные путешествия до тех, которые вызваны острой необходимостью", - напоминают в руководстве парижских аэропортов.

В связи с этим, "чтобы облегчить перемещения пассажиров, некоторые терминалы будут временно закрыты", а путешественники будут перенаправлены в другие терминалы.

Эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижения и отложить поездки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.