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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T18:48+0300
https://ria.ru/20200316/1568688991.html
Во Франции терминал аэропорта Орли закроется из-за риска коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565218795_0:273:3154:2047_1036x0_80_0_0_7dcb31030202a8142a139d1af170b82b.jpg
РИА Новости

Во Франции терминал аэропорта Орли закроется из-за риска коронавируса

18:48 16.03.2020
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© REUTERS / Gonzalo FuentesЖенщина в медицинской маске в Париже
Женщина в медицинской маске в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Женщина в медицинской маске в Париже . Архивное фото
ПАРИЖ, 16 мар - РИА Новости. Терминал 2 парижского аэропорта Орли закрывается с вечера вторника и до нового распоряжения из-за распространения коронавируса во Франции, говорится в коммюнике группы столичных аэропортов Paris Aeroport.
"С 23.30 17 марта для пассажиров, отправляющихся из парижского аэропорта Орли компаниями easyJet, Air Europa и Pegasus, изменяется терминал вылета", - сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что, в связи с распоряжением властей страны все магазины, не представляющие общественной важности, в парижских аэропортах Орли и Руасси - имени Шарля де Голля будут закрыты. По-прежнему работать для путешественников будут киоски Relay, аптеки и продуктовые магазины.
"Французские власти объявили о необходимости сократить дальнемагистральные путешествия до тех, которые вызваны острой необходимостью", - напоминают в руководстве парижских аэропортов.
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В связи с этим, "чтобы облегчить перемещения пассажиров, некоторые терминалы будут временно закрыты", а путешественники будут перенаправлены в другие терминалы.
Эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижения и отложить поездки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
Число подхвативших коронавирус во Франции, по последним данным, составляет 5400 человек, 120 заболевших скончались, в стране объявлен третий уровень эпидемии.
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