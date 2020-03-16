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Религия и мировоззрение
2020-03-16T18:45+0300
https://ria.ru/20200316/1568688802.html
Правительство Германии предложило запретить богослужения в храмах
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РИА Новости

Правительство Германии предложило запретить богослужения в храмах

18:45 16.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкГорода мира. Дрезден
Города мира. Дрезден
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Правительство Германии разработало дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в стране, помимо прочего они предполагают закрытие "большинства" магазинов, кроме продуктовых и крупных торговых точек, и запрет на проведение богослужений в церквях, сообщается в пресс-релизе кабмина.
В Германии на сегодняшний день, по данным СМИ, подтверждены 6,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 14 человек погибли, по официальным данным - почти 5 тысяч заразились, девять человек погибли. В стране уже введены меры по борьбе с коронавирусом - запрещаются мероприятия с участием более тысячи человек, закрываются клубы, бары, в школах и детсадах объявлены каникулы.
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"Федеральное правительство и главы правительств федеральных земель согласовали 16 марта 2020 года следующие директивы по единообразному подходу к дальнейшему снижению социальных контактов в общественной сфере из-за эпидемии коронавируса в Германии", - говорится в сообщении.
В первую очередь, речь идет о закрытии многих магазинов. Супермаркеты останутся открыты, также продолжат работу точки розничной торговли продовольственными товарами, магазины напитков, зоомагазины, магазины садового и строительного оборудования, аптеки, заправочные станции, банки, сберкассы, почтовые отделения. Кроме того, перечисленные предприятия смогут работать в воскресенье, несмотря на действующий в стране запрет на работу в этот день. Также власти требуют от владельцев указанных предприятий принимать меры по обеспечению гигиены и недопущению скопления большого числа клиентов.
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Бары, клубы, пивные и "аналогичные заведения", дискотеки, театры, кинотеатры, оперы, концертные залы, музеи, выставки, ярмарки, зоопарки, бордели, бассейны, спортзалы, фитнес-студии, игровые площадки будут закрыты. Некоторые из перечисленных заведений уже приостановили работу в ряде регионов. Предлагается запретить собрания общественных союзов, работу частных учебных учреждений. Запрещаются собрания в церквях, мечетях, синагогах и встречи приверженцев других конфессий.
Рестораны и заведения общепита должны работать в промежутке между 6.00 и 18.00 часами. Их администрация должна обеспечивать соблюдение гигиены, контролировать посещаемость и расставлять столы подальше друг от друга.
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Кроме того, федеральное правительство предлагает урегулировать режим посещения учреждений здравоохранения. Посещать их можно будет раз в день не более, чем на час. Детям младше 16 и посетители с инфекциями дыхательных путей будет запрещено посещать близких в этих учреждениях. Также предлагается ввести общий запрет на посещение продолжающих работу университетов, школ, детсадов теми, кто прибыл в последние две недели из регионов или стран, охваченных пандемией коронавируса.
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