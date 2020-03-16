В России создается четвертая тест-система для диагностики коронавируса

"В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано три тест-системы: две тест-системы государственного научного центра "Вектор" и одна тест-система Министерства здравоохранения. Сейчас еще в работе находится одна тест-система, которая, может быть, на этой неделе будет зарегистрирована", - сообщила Голикова журналистам в понедельник.