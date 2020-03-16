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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T18:46+0300
https://ria.ru/20200316/1568688767.html
В России создается четвертая тест-система для диагностики коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565243152_0:421:2891:2047_1036x0_80_0_0_f537ea5706bb2f4882544f3989dfa4cc.jpg
РИА Новости

В России создается четвертая тест-система для диагностики коронавируса

18:46 16.03.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сейчас в России разрабатывается еще одна тест-система для диагностики коронавируса в дополнение к уже существующим трем, на этой неделе ее могут зарегистрировать, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
"В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано три тест-системы: две тест-системы государственного научного центра "Вектор" и одна тест-система Министерства здравоохранения. Сейчас еще в работе находится одна тест-система, которая, может быть, на этой неделе будет зарегистрирована", - сообщила Голикова журналистам в понедельник.
Она заверила, что когда тест-систему зарегистрируют, журналистов проинформируют и о ее принципе действия.
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