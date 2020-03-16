Регионы выберут лаборатории для тестрирования на коронавирус

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство РФ до 17 марта ждёт от регионов предложений о том, на базе каких лабораторий можно будет тестировать граждан на коронавирус.

Ранее в понедельник на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ она сообщила, что поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на коронавирус во все регионы, которые готовы принять их в своих лаборатории.

"Сегодня принято решение о расширении возможности тестирования населения на новую коронавирусную инфекцию. Суть этого решения заключается в том, что субъекты РФ до 17 числа должны представить свои предложения относительно того, на базе каких учреждений, находящихся в подчинении регионов, можно будет эту работу провести", - заявила Голикова журналистам.

Она пояснила, что речь идет о лабораториях, имеющих третий и четвертый уровень работы с патогенами, то есть о тех, которые не могут работать непосредственно с этим новым вирусом, но могут работать с вирусами более низкой группы.

"Мы предполагаем, что граждане при отсутствии явных симптомов, но которые были в странах с неблагоприятной эпидемической ситуацией, смогут обратиться в эти лаборатории после того, как субъекты совместно с Роспотребнадзором развернут эту работу. Роспотребнадзор обеспечит все субъекты, которые заявят необходимость в расширении, тест-системами", - добавила вице-премьер, отметив, что сейчас в стране производится достаточно для этого количества тест-систем.

"Готовы в соответствии с заявками эти тест-системы поставлять", - подчеркнула Голикова.