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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T19:14+0300
https://ria.ru/20200316/1568688276.html
В Турции закрывают общественные места из-за ситуации с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/152754/46/1527544682_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_fa9cdee186dae3f9e01e3907bf8fb311.jpg
РИА Новости

В Турции закрывают общественные места из-за ситуации с коронавирусом

18:39 16.03.2020 (обновлено: 19:14 16.03.2020)
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© Depositphotos / ermakovepСтамбул
Стамбул
© Depositphotos / ermakovep
АНКАРА, 16 мар - РИА Новости. Турецкие власти закрывают театры, кинотеатры, бассейны и ряд других общественных заведений из-за ситуации с коронавирусом, говорится в распоряжении МВД страны в понедельник.
"В рамках борьбы с распространением коронавируса принято решение временно закрыть театры, кинозалы, спортивные и концертные залы, свадебные и игровые салоны, интернет-кафе, общественные бани, луна-парки, спа-центры, чайные, кальянные, а также крытые детские площадки", - говорится в распоряжении министерства.
Отмечается, что распоряжение вступит в силу с 00.00 вторника.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
605801
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Распространение нового коронавируса COVID-19ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
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