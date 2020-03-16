В Турции закрывают общественные места из-за ситуации с коронавирусом

АНКАРА, 16 мар - РИА Новости. Турецкие власти закрывают театры, кинотеатры, бассейны и ряд других общественных заведений из-за ситуации с коронавирусом, говорится в распоряжении МВД страны в понедельник.
"В рамках борьбы с распространением коронавируса принято решение временно закрыть театры, кинозалы, спортивные и концертные залы, свадебные и игровые салоны, интернет-кафе, общественные бани, луна-парки, спа-центры, чайные, кальянные, а также крытые детские площадки", - говорится в распоряжении министерства.
Отмечается, что распоряжение вступит в силу с 00.00 вторника.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.