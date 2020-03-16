Театр Вахтангова отменил спектакли на своих площадках до 10 апреля

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Все спектакли на сценических площадках московского Театра имени Евгения Вахтангова отменяются с 17 марта до 10 апреля, сообщается на сайте театра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин до 10 апреля запретил любые уличные мероприятия, максимальная численность участников мероприятий в помещениях сокращена до 50 человек. Позднее в Минкультуры РФ в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции рекомендовали подведомственным учреждениям временно ограничить проведение массовых мероприятий.
"В связи с возникшей угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории России и, в частности, в Москве, а также во исполнение указа мэра Москвы Сергея Собянина... от 16 марта... с 17 марта до 10 апреля все спектакли на сценических площадках Театра имени Евгения Вахтангова отменяются", - говорится в сообщении.
Поясняется, что зрителям, купившим билеты через компанию Ticketland, деньги будут перечислены на банковские карты автоматически. Также уточняется, что билеты на спектакли указанного периода, приобретенные в кассах театра, можно вернуть до 10 апреля.
Дата начала продажи билетов на спектакли театра на май будет объявлена дополнительно.