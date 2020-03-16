Театр Вахтангова отменил спектакли на своих площадках до 10 апреля

"В связи с возникшей угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории России и, в частности, в Москве, а также во исполнение указа мэра Москвы Сергея Собянина... от 16 марта... с 17 марта до 10 апреля все спектакли на сценических площадках Театра имени Евгения Вахтангова отменяются", - говорится в сообщении.