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2020-03-16T18:36+0300
https://ria.ru/20200316/1568688095.html
Захарова подтвердила отмену правчаса в Госдуме с участием Лаврова
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РИА Новости

Захарова подтвердила отмену правчаса в Госдуме с участием Лаврова

18:36 16.03.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила отмену участия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в "правительственном часе" в Госдуме.
Ранее в понедельник глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что Совет Думы отменил все "правчасы", в том числе с Лавровым, до отчета правительства в Госдуме 15 апреля.
"Подтверждаем отмену выступления на правительственном часе", - сказала она.
Выступление Лаврова планировалось на 18 марта.
Сергей Катасонов
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