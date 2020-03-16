Захарова подтвердила отмену правчаса в Госдуме с участием Лаврова

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила отмену участия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в "правительственном часе" в Госдуме.
Ранее в понедельник глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что Совет Думы отменил все "правчасы", в том числе с Лавровым, до отчета правительства в Госдуме 15 апреля.
"Подтверждаем отмену выступления на правительственном часе", - сказала она.
Выступление Лаврова планировалось на 18 марта.