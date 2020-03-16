Конституционный суд оценил поправку о русском языке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Вносимые в Конституцию России поправки о русском языке и культуре носят неполитический характер и не могут толковаться как устанавливающие государственную идеологию, установил КС РФ.
Как установил КС РФ, конституционный текст дополняется в том числе положениями о запрете на отчуждение части территории России, о почитании памяти защитников Отечества и защите исторической правды, о русском языке как языке государствообразующего народа, а также о признании культуры уникальным наследием многонационального народа России и защите культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ.
"Предлагаемые нормы носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер и не могут расцениваться, толковаться и применяться как устанавливающие государственную или обязательную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера российского государства, вводящие какие-либо недопустимые с точки зрения глав 1 и 2 Конституции Российской Федерации ограничения прав и свобод человека и гражданина и вмешательство в них", - говорится в заключении.
Запрос президента России Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в КС России в субботу после его подписания главой государства. Как сообщала пресс-служба Кремля, в своем запросе, в частности, Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Также Путин спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к конституции.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение о соответствии поправок конституции и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.