Конституционный суд оценил поправку о русском языке

Как установил КС РФ, конституционный текст дополняется в том числе положениями о запрете на отчуждение части территории России, о почитании памяти защитников Отечества и защите исторической правды, о русском языке как языке государствообразующего народа, а также о признании культуры уникальным наследием многонационального народа России и защите культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ.