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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-16T18:35+0300
https://ria.ru/20200316/1568687950.html
Конституционный суд оценил поправку о русском языке
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442449_0:232:3072:1960_1036x0_80_0_0_9434b89a773314862938a62579ca57b2.jpg
РИА Новости

Конституционный суд оценил поправку о русском языке

18:35 16.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Вносимые в Конституцию России поправки о русском языке и культуре носят неполитический характер и не могут толковаться как устанавливающие государственную идеологию, установил КС РФ.
Как установил КС РФ, конституционный текст дополняется в том числе положениями о запрете на отчуждение части территории России, о почитании памяти защитников Отечества и защите исторической правды, о русском языке как языке государствообразующего народа, а также о признании культуры уникальным наследием многонационального народа России и защите культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ.
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"Предлагаемые нормы носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер и не могут расцениваться, толковаться и применяться как устанавливающие государственную или обязательную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера российского государства, вводящие какие-либо недопустимые с точки зрения глав 1 и 2 Конституции Российской Федерации ограничения прав и свобод человека и гражданина и вмешательство в них", - говорится в заключении.
Запрос президента России Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в КС России в субботу после его подписания главой государства. Как сообщала пресс-служба Кремля, в своем запросе, в частности, Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Также Путин спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к конституции.
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Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение о соответствии поправок конституции и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.
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