РЖД отменили поезда в Узбекистан и Азербайджан

Сотрудница ОАО "Российские железные дороги" у поезда "Россия" рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Международные поезда в сообщении России с Международные поезда в сообщении России с Узбекистаном Азербайджаном перестают курсировать с 16 марта из-за ситуации с коронавирусом , сообщили РЖД

"В соответствии с уведомлением АО "Узбекистанские железные дороги" (АО O'zbekiston Temir Yo'llari) и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (Azәrbaycan Dәmir Yolları) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 16 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией.