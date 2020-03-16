РЖД отменили поезда в Узбекистан и Азербайджан

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Международные поезда в сообщении России с Узбекистаном и Азербайджаном перестают курсировать с 16 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РЖД.
"В соответствии с уведомлением АО "Узбекистанские железные дороги" (АО O'zbekiston Temir Yo'llari) и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (Azәrbaycan Dәmir Yolları) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 16 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
Неиспользованные билеты на отмененные поезда можно будет вернуть без дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.
Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах. Большинство выздоровели, но 5,7 тысячи скончались.