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В РВК назвали способ увеличения венчурного капитала в России
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РИА Новости

В РВК назвали способ увеличения венчурного капитала в России

18:30 16.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Повалко на IX Гайдаровском форуме в Москве
Александр Повалко на IX Гайдаровском форуме в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Создание фонда фондов с участием госкорпораций позволит существенно увеличить объем венчурного капитала в России, заявил РИА Новости глава Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко.
На минувшей неделе на встрече инвесторов с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась идея создания фонда фондов с участием госкорпораций. На данный момент РВК является единственным в России фондом фондов, в ее портфеле 29 фондов с совокупной капитализацией около 1 миллиарда долларов.
По словам Повалко, в ближайшие несколько лет развитие венчурной индустрии в РФ будет связано с активизацией корпоративных инвесторов. В 2019 году, по данным РВК, различные корпорации в России приняли участие в более чем 130 венчурных сделках - через акселераторы, корпоративные венчурные фонды, либо в виде прямых инвестиций; в 2018 году таких сделок было 80. В число активных игроков вошли Сбербанк, Mail.ru, "Лаборатория Касперского", АФК "Система", "Газпром нефть", S7.
"РВК поддерживает идею создания корпоративного фонда фондов, озвученную на встрече с президентом. ... Возможность инвестировать в фонд фондов – станет принципиально новым форматом инновационного развития крупного бизнеса, который гарантирует меньший уровень риска за счет высокой диверсификации вложений и привлечения рыночных профессионалов к управлению. При этом важно отметить, что управление фондом фондов – особая компетенция, отличная от венчурного финансирования и сделок М&А. И профессионалов в этой области единицы", - сказал он.
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"Расширение инструмента за счет создания корпоративного фонда фондов также позволит существенно увеличить предложение венчурного капитала в стране. Согласно стратегии развития венчурного рынка, которая была разработана РВК и Минэкономразвития РФ, для создания сбалансированной структуры финансирования доля корпоративных инвестиций в России должна составить не менее 32% к 2025 году и не менее 35% к 2030 году. В денежном выражении (в 2030 году – ред.) это примерно 950 миллиардов рублей", - сказал он.
Глава РВК отметил, что в развитых странах фонды фондов являются важнейшим элементом венчурного рынка: в Китае действует более 300 фондов фондов объемом 2,4 триллиона юаней, из них 250 с участием госкапитала, в США - около сотни. "Именно фонды фондов сыграли заметную роль в развитии крупнейших рынков венчурного капитала Израиля, Европы и Азии. ... Несмотря на небольшой объем венчурного рынка, а он сравнительно невелик во всех странах, составляя десятые доли от ВВП, роль венчурной отрасли огромна", - добавил он.
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Александр ПовалкоРоссийская венчурная компания
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