В РВК назвали способ увеличения венчурного капитала в России

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Создание фонда фондов с участием госкорпораций позволит существенно увеличить объем венчурного капитала в России, заявил РИА Новости глава Российской венчурной компании (РВК) Создание фонда фондов с участием госкорпораций позволит существенно увеличить объем венчурного капитала в России, заявил РИА Новости глава Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко

На минувшей неделе на встрече инвесторов с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась идея создания фонда фондов с участием госкорпораций. На данный момент РВК является единственным в России фондом фондов, в ее портфеле 29 фондов с совокупной капитализацией около 1 миллиарда долларов.

По словам Повалко, в ближайшие несколько лет развитие венчурной индустрии в РФ будет связано с активизацией корпоративных инвесторов. В 2019 году, по данным РВК, различные корпорации в России приняли участие в более чем 130 венчурных сделках - через акселераторы, корпоративные венчурные фонды, либо в виде прямых инвестиций; в 2018 году таких сделок было 80. В число активных игроков вошли Сбербанк, Mail.ru, "Лаборатория Касперского", АФК "Система", "Газпром нефть", S7.

"РВК поддерживает идею создания корпоративного фонда фондов, озвученную на встрече с президентом. ... Возможность инвестировать в фонд фондов – станет принципиально новым форматом инновационного развития крупного бизнеса, который гарантирует меньший уровень риска за счет высокой диверсификации вложений и привлечения рыночных профессионалов к управлению. При этом важно отметить, что управление фондом фондов – особая компетенция, отличная от венчурного финансирования и сделок М&А. И профессионалов в этой области единицы", - сказал он.

"Расширение инструмента за счет создания корпоративного фонда фондов также позволит существенно увеличить предложение венчурного капитала в стране. Согласно стратегии развития венчурного рынка, которая была разработана РВК и Минэкономразвития РФ, для создания сбалансированной структуры финансирования доля корпоративных инвестиций в России должна составить не менее 32% к 2025 году и не менее 35% к 2030 году. В денежном выражении (в 2030 году – ред.) это примерно 950 миллиардов рублей", - сказал он.