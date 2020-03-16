КС оценил поправку о запрете иностранного гражданства для чиновников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Вносимые в Вносимые в Конституцию ограничения по гражданству и хранению денег в иностранных банках для чиновников на государственных и муниципальных должностях направлены на защиту суверенитета РФ, установил Конституционный суд РФ

"При этом в перечень предметов ведения Российской Федерации включено установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации (статья 71, пункт "т", Конституции Российской Федерации в предлагаемой редакции)", - говорится в заключении КС РФ.

"Вводимые Законом о поправке предписания направлены на защиту суверенитета Российской Федерации, а в части возрастных требований обусловлены необходимостью наличия у претендента на соответствующую должность определенного жизненного опыта", - говорится в заключении.

Запрос президента России Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в КС России в субботу после его подписания главой государства. Как сообщала пресс-служба Кремля, в своем запросе, в частности, Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Также Путин спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к конституции.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.