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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-16T18:30+0300
https://ria.ru/20200316/1568687579.html
КС оценил поправку о запрете иностранного гражданства для чиновников
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1036x0_80_0_0_84062135f488a88d667146a7328d3d50.jpg
РИА Новости

КС оценил поправку о запрете иностранного гражданства для чиновников

18:30 16.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Вносимые в Конституцию ограничения по гражданству и хранению денег в иностранных банках для чиновников на государственных и муниципальных должностях направлены на защиту суверенитета РФ, установил Конституционный суд РФ.
"При этом в перечень предметов ведения Российской Федерации включено установление ограничений для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации (статья 71, пункт "т", Конституции Российской Федерации в предлагаемой редакции)", - говорится в заключении КС РФ.
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"Вводимые Законом о поправке предписания направлены на защиту суверенитета Российской Федерации, а в части возрастных требований обусловлены необходимостью наличия у претендента на соответствующую должность определенного жизненного опыта", - говорится в заключении.
Запрос президента России Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию РФ поступил в КС России в субботу после его подписания главой государства. Как сообщала пресс-служба Кремля, в своем запросе, в частности, Путин попросил Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства. Также Путин спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к конституции.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Поправки вступят в силу, если Конституционный суд даст заключение о соответствии поправок конституции и на общероссийском голосовании изменения поддержат более половины граждан, которые примут в нем участие.
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