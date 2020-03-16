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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T18:27+0300
https://ria.ru/20200316/1568687365.html
Путин обсудил с президентом Эстонии меры по борьбе с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/155282/22/1552822213_0:416:2899:2047_1036x0_80_0_0_a881fd0281133a0d2c791a3de55dba87.jpg
РИА Новости

Путин обсудил с президентом Эстонии меры по борьбе с коронавирусом

18:27 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время прощания после российско-эстонских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время прощания после российско-эстонских переговоров
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президенты РФ и Эстонии Владимир Путин и Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре обменялись информацией о предпринимаемых в двух государствах мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Кремля.
Добавляется, что разговор состоялся по инициативе эстонской стороны.
"Главы государств обменялись информацией о предпринимаемых в России и Эстонии мерах, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Обсуждены некоторые конкретные вопросы взаимодействия в этой связи", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияКерсти КальюлайдВладимир ПутинЭстонияВ мире
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