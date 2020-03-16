Путин обсудил с президентом Эстонии меры по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президенты РФ и Эстонии Владимир Путин и Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре обменялись информацией о предпринимаемых в двух государствах мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Кремля.
Добавляется, что разговор состоялся по инициативе эстонской стороны.
"Главы государств обменялись информацией о предпринимаемых в России и Эстонии мерах, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Обсуждены некоторые конкретные вопросы взаимодействия в этой связи", - говорится в сообщении.