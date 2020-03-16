Путин обсудил с президентом Эстонии меры по борьбе с коронавирусом

"Главы государств обменялись информацией о предпринимаемых в России и Эстонии мерах, направленных на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Обсуждены некоторые конкретные вопросы взаимодействия в этой связи", - говорится в сообщении.