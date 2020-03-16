Конституционный суд разъяснил поправку о президентских сроках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции соответствующим Основному закону страны и дал некоторые пояснения по предлагаемым изменениям.

Так, отмечается, что поскольку для вступления в силу поправки должны поддержать на голосовании россияне, возможность занимать должность президента больше двух сроков подряд возникнет только при поддержке народа.

"Это придает дополнительную конституционную легитимность соответствующему решению", — говорится в заключении КС.

Отмечается, что решение вопроса о предельном числе сроков полномочий президента "всегда является, по существу, вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями". Так, принцип демократического правового государства предполагает, хотя и не предопределяет ограничения сроков. Принцип народовластия предусматривает возможность избрания народом на свободных выборах наиболее достойного главы государства.

Также суд установил, что включение в Конституцию указания о вере в Бога не означает отказа от светского характера государства и не ставит граждан в неравное положение. Оно "по своей формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным".

Это положение включили в текст поправки, чтобы подчеркнуть исторически значимую роль религиозной составляющей в становлении и развитии российской государственности.

Помимо этого, отмечается, что проведение общероссийского голосования соответствует демократическим стандартам, так как оно имеет особую юридическую природу.

"Оно представляет собой форму непосредственного народного волеизъявления при принятии указанного государственного решения и как таковое не заменяет собой осуществления прерогативы Федерального собрания и органов законодательной власти субъектов Российской Федерации, которая реализуется ими при принятии данного решения в порядке статьи 136 Конституции Российской Федерации", — говорится в заключении.

Как решили судьи, включение в Конституцию положения о браке как союзе мужчины и женщины не носит дискриминационный характер и призвано отразить социальные нормы.

"Поскольку одно из предназначений семьи — рождение и воспитание детей, в основе законодательного подхода к вопросам демографического и социального характера в области семейных отношений в России лежит понимание брака как союза мужчины и женщины, что согласуется со статьями 7 и 38 Конституции РФ и не противоречит Международному пакту о гражданских и политических правах (статья 23) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья 12), предусматривающим возможность создания семьи в соответствии с национальным законодательством". Конституционный суд

В субботу в КС поступил запрос от Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию. Перед этим президент подписал документ.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин, в частности, попросил суд высказаться о допустимости дополнения Основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах. Также Путин спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к Конституции.

Общероссийское голосование по законопроекту запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.