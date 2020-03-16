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2020-03-16T18:53+0300
https://ria.ru/20200316/1568687137.html
Конституционный суд разъяснил поправку о президентских сроках
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РИА Новости

Конституционный суд разъяснил поправку о президентских сроках

18:23 16.03.2020 (обновлено: 18:53 16.03.2020)
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Заседание Конституционного суда РФ
Заседание Конституционного суда РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции соответствующим Основному закону страны и дал некоторые пояснения по предлагаемым изменениям.
Так, отмечается, что поскольку для вступления в силу поправки должны поддержать на голосовании россияне, возможность занимать должность президента больше двух сроков подряд возникнет только при поддержке народа.
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"Это придает дополнительную конституционную легитимность соответствующему решению", — говорится в заключении КС.
Отмечается, что решение вопроса о предельном числе сроков полномочий президента "всегда является, по существу, вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями". Так, принцип демократического правового государства предполагает, хотя и не предопределяет ограничения сроков. Принцип народовластия предусматривает возможность избрания народом на свободных выборах наиболее достойного главы государства.
Также суд установил, что включение в Конституцию указания о вере в Бога не означает отказа от светского характера государства и не ставит граждан в неравное положение. Оно "по своей формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным".
Это положение включили в текст поправки, чтобы подчеркнуть исторически значимую роль религиозной составляющей в становлении и развитии российской государственности.
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Помимо этого, отмечается, что проведение общероссийского голосования соответствует демократическим стандартам, так как оно имеет особую юридическую природу.
"Оно представляет собой форму непосредственного народного волеизъявления при принятии указанного государственного решения и как таковое не заменяет собой осуществления прерогативы Федерального собрания и органов законодательной власти субъектов Российской Федерации, которая реализуется ими при принятии данного решения в порядке статьи 136 Конституции Российской Федерации", — говорится в заключении.
Как решили судьи, включение в Конституцию положения о браке как союзе мужчины и женщины не носит дискриминационный характер и призвано отразить социальные нормы.
"Поскольку одно из предназначений семьи — рождение и воспитание детей, в основе законодательного подхода к вопросам демографического и социального характера в области семейных отношений в России лежит понимание брака как союза мужчины и женщины, что согласуется со статьями 7 и 38 Конституции РФ и не противоречит Международному пакту о гражданских и политических правах (статья 23) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья 12), предусматривающим возможность создания семьи в соответствии с национальным законодательством".
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В субботу в КС поступил запрос от Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию. Перед этим президент подписал документ.
Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин, в частности, попросил суд высказаться о допустимости дополнения Основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах. Также Путин спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к Конституции.
Общероссийское голосование по законопроекту запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Поправки вступят в силу, если изменения поддержат более половины проголосовавших.
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РоссияКонституционный суд РФПолитика
Популярные комментарии
То, что КС так же вцепился в край корыта, как и госдума, и сенаторы - никто не сомневался! =DDD
16 марта, 18:36
Kot Piter
2593313670
Это конец .
16 марта, 18:56
freizdorf
1881142253
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