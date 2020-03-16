Голикова сообщила о 170 тысячах случаев коронавируса в мире

"Всего в мире на текущий момент зарегистрировано 170 тысяч случаев заболевания, из них 81 тысяча - в Китайской Народной Республике, и уже 89 тысяч человек вне Китая. Всего данная инфекция зарегистрирована в 133 странах мира. Умерло свыше 6,5 тысяч человек", - сообщила Голикова в понедельник на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.