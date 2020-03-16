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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T18:20+0300
https://ria.ru/20200316/1568686986.html
Голикова сообщила о 170 тысячах случаев коронавируса в мире
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565243152_0:421:2891:2047_1036x0_80_0_0_f537ea5706bb2f4882544f3989dfa4cc.jpg
РИА Новости

Голикова сообщила о 170 тысячах случаев коронавируса в мире

18:20 16.03.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в настоящее время в 133 странах мира зафиксировано 170 тысяч случаев заболевания коронавирусом, причем уже более половины из них - вне Китая.
"Всего в мире на текущий момент зарегистрировано 170 тысяч случаев заболевания, из них 81 тысяча - в Китайской Народной Республике, и уже 89 тысяч человек вне Китая. Всего данная инфекция зарегистрирована в 133 странах мира. Умерло свыше 6,5 тысяч человек", - сообщила Голикова в понедельник на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
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