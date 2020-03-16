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РИА Наука
2020-03-16T20:40+0300
https://ria.ru/20200316/1568686322.html
Передается ли коронавирус через наличные деньги?
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РИА Новости

Передается ли коронавирус через наличные деньги?

18:41 16.03.2020 (обновлено: 20:40 16.03.2020)
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© REUTERS / Jennifer LorenziniДобровольцы из Итальянского Красного Креста закупают лекарства для тех, кто не может покинуть свои дома в Кастильоне-делла-Пеская, Италия. 12 марта 2020
Добровольцы из Итальянского Красного Креста закупают лекарства для тех, кто не может покинуть свои дома в Кастильоне-делла-Пеская, Италия. 12 марта 2020
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Не первый день в СМИ и соцсетях спорят, можно ли заразиться коронавирусом через купюры и монеты. Высказывают разные мнения. На самом деле неважно, как платить, главное — соблюдать личную гигиену.
Британское издание The Telegraph опубликовало статью, в которой со ссылкой на неназванного представителя ВОЗ утверждалось, что Всемирная организация здравоохранения призывает отказаться от наличных денег, так как через них передается COVID-19.
Представитель ВОЗ сообщил The Telegraph следующее: "Мы знаем, что деньги часто меняют владельцев, собирая всевозможные бактерии, вирусы и тому подобное. Поэтому банкноты надо держать подальше от лица, а передав их кассиру, вымыть руки. Лучше всего платить бесконтактно".
Многие СМИ это перепечатали. Например, The Daily Mail утверждает: "Всемирная организация здравоохранения посоветовала не использовать бумажные деньги".
ВОЗ уточнила каналу CNBC, что в официальных рекомендациях по поводу COVID-19 наличные деньги и бесконтактные платежи не упоминаются. Гораздо важнее "мыть руки, в том числе после того, как доставали купюры, особенно если вы принимаете пищу или прикасаетесь к еде".
То есть к банкнотам надо относиться точно так же, как к любому предмету, которого мог касаться инфицированный: дверные ручки, поручни в общественном транспорте, перила и тому подобное.
Хотя есть отдельные исследования, посвященные передаче микробов и вирусов через бумажные и металлические деньги, они ничем не отличаются от прочих объектов. По последним данным, COVID-19 выживает на открытых поверхностях в течение девяти дней.
Вот что говорится в рекомендации ВОЗ: "Вирус может сохранять жизнеспособность от нескольких часов до нескольких дней. Это зависит от ряда условий (тип поверхности, температура и влажность окружающей среды). Для уничтожения микроорганизмов, защиты себя и окружающих протрите поверхность обычным дезинфицирующим средством. Не забывайте обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть с мылом. Не прикасайтесь к глазам, рту или носу".
Поэтому главная мера профилактики — личная гигиена, а не бесконтактная оплата. Это подтвердил РИА Новости доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, заведующий лабораторией молекулярной биологии РНК-вирусов ФГУН ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Сергей Нетесов: "Деньги обычно лежат у людей день-два, и за это время вирус деактивируется. Наиболее опасно то, за что держался больной человек непосредственно перед вами. Это дверные ручки, умывальники туалетов, поручни в метро и автобусах. Самые грязные — ручки дверей общественных туалетов. Их не стоит касаться руками ни при каких обстоятельствах — только локтем или через салфетку, которую потом сразу выкинуть, и помыть руки перед тем, как умывать лицо. Это куда важнее бесконтактных платежей".
Можно, конечно, для верности не касаться наличных денег и платить телефоном, но после прикосновения к телефону или платежному терминалу все равно придется помыть руки.
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РИА НаукабиологияКоронавирус COVID-19ЗдоровьеВОЗОбщество
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