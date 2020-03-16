Парагвай ввел комендантский час по всей стране из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар - РИА Новости. Власти Власти Парагвая вводят запрет на передвижение людей и транспортных средств по ночам из-за коронавируса , сообщило министерство внутренних дел страны.

"Начиная с сегодняшнего дня, запрещено движение транспорта и людей с 20.00 до 4.00 на всей территории страны, эта мера близка к комендантскому часу", - сообщает ведомство. За соблюдением новых правил будет следить полиция.

Ранее Парагвай закрыл границы для въезда иностранцев. До 30% сокращено число пограничных пунктов, через которые в страну могут попасть граждане и резиденты.

Все прибывшие в Парагвай должны проходить 14-дневный карантин.