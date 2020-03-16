Губайдуллин: компании должны платить больше за утилизацию мусора

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские компании недоплачивают около 70% суммы сбора за обращение с отходами, что создает дополнительную нагрузку на государство и граждан при реализации "мусорной реформы", заявил руководитель ассоциации "Чистая страна" . Российские компании недоплачивают около 70% суммы сбора за обращение с отходами, что создает дополнительную нагрузку на государство и граждан при реализации "мусорной реформы", заявил руководитель ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин

"У нас сейчас ситуация, когда за обращение с отходами население платит 200 миллиардов рублей, а сами производители упаковки почти в сотню раз меньше – около 2,5-3 миллиардов. По оценкам экспертов, уровень неплатежей юридических лиц за вывоз мусора по итогам прошлого года достигал 70%. Возникает резонный вопрос - кто оплачивает вывоз мусора от магазинов, ресторанов, которые находятся в жилых районах? Такую нагрузку с населения надо снимать", - привели слова Губайдуллина в пресс-службе ассоциации.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что из 160 тысяч производителей лишь 15 тысяч предприятий, не утилизирующих отходы, уплачивали экологический сбор в РФ в 2019 году. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Губайдуллин отметил, что европейские производители уже сейчас платят за сбор и переработку мусора по значительно более высоким ставкам. "В Германии за тонну пластика вы платите 15 тысяч – в пересчете на рубли. У нас, во-первых, цена утилизации сейчас той же тонны – меньше четырех тысяч рублей. Да к тому же обязаны производители упаковки платить только 576 рублей. Такой норматив! Цифры не до рубля, но порядок такой. То есть платит у нас образователь отходов только за 15% своей упаковки. Остальные 85% либо кто-то должен за свой счет переработать – а тут вариант один – государство – но на налоги опять же, либо эти 85% просто должны на полигон отправиться", - привели в пресс-службе его слова.

По словам главы ассоциации "Чистая страна", для достижения показателя утилизации отходов в 36%, в России за 4 года должны быть введены в эксплуатацию перерабатывающие производства на 23 миллиона тонн отходов.

"При этом у нас два института существуют параллельно: это институт РОП (Расширенная ответственность производителя) и институт регоператоров. У каждого своя задача: производителям товаров нужно выполнять нормативы утилизации, регоператорам налаживать раздельный сбор. При этом доступ к контейнерной площадке есть только у регоператора, и регоператор отбирает полезные фракции на сортировке и транспортирует отходы туда. А еще есть переработчики, которые также заинтересованы во вторсырье. Получается сложная система", - сказал он.

Губайдуллин отметил, что "Чистая страна" выступает за взаимодействие всех участников рынка: регоператоров, производителей и переработчиков. "Чтобы региональные операторы за счёт средств экосбора организовали раздельный сбор отходов, двухпоточную перевозку, обработку. Это не только избавит их от банкротства, а нас от мусорных завалов, которые мы периодически еще встречаем в новостях, но позволит сдерживать рост тарифов на вывоз отходов. Производители при таком раскладе смогут выполнить норматив утилизации. Ну и переработчики получат качественное сырье, а то сейчас у нас или мощности простаивают, или мы закупаем сырье – то есть мусор – за границей", - пояснил он.