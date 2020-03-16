Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T18:08+0300
https://ria.ru/20200316/1568686198.html
Губайдуллин: компании должны платить больше за утилизацию мусора
https://cdn22.img.ria.ru/images/156192/05/1561920570_0:274:3076:2005_1036x0_80_0_0_3e5484c5aceabaabb1ed4efb63a42dbc.jpg
РИА Новости

Губайдуллин: компании должны платить больше за утилизацию мусора

18:08 16.03.2020
252
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБульдозер на полигоне твердых бытовых отходов возле Каменска-Уральского Свердловской области.
Бульдозер на полигоне твердых бытовых отходов возле Каменска-Уральского Свердловской области.
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские компании недоплачивают около 70% суммы сбора за обращение с отходами, что создает дополнительную нагрузку на государство и граждан при реализации "мусорной реформы", заявил руководитель ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.
"У нас сейчас ситуация, когда за обращение с отходами население платит 200 миллиардов рублей, а сами производители упаковки почти в сотню раз меньше – около 2,5-3 миллиардов. По оценкам экспертов, уровень неплатежей юридических лиц за вывоз мусора по итогам прошлого года достигал 70%. Возникает резонный вопрос - кто оплачивает вывоз мусора от магазинов, ресторанов, которые находятся в жилых районах? Такую нагрузку с населения надо снимать", - привели слова Губайдуллина в пресс-службе ассоциации.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что из 160 тысяч производителей лишь 15 тысяч предприятий, не утилизирующих отходы, уплачивали экологический сбор в РФ в 2019 году. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.
Губайдуллин отметил, что европейские производители уже сейчас платят за сбор и переработку мусора по значительно более высоким ставкам. "В Германии за тонну пластика вы платите 15 тысяч – в пересчете на рубли. У нас, во-первых, цена утилизации сейчас той же тонны – меньше четырех тысяч рублей. Да к тому же обязаны производители упаковки платить только 576 рублей. Такой норматив! Цифры не до рубля, но порядок такой. То есть платит у нас образователь отходов только за 15% своей упаковки. Остальные 85% либо кто-то должен за свой счет переработать – а тут вариант один – государство – но на налоги опять же, либо эти 85% просто должны на полигон отправиться", - привели в пресс-службе его слова.
Полигон твердых бытовых отходов
27 февраля, 14:32Ленинградская область
Эксперты: полигоны — устаревшая форма утилизации отходов
По словам главы ассоциации "Чистая страна", для достижения показателя утилизации отходов в 36%, в России за 4 года должны быть введены в эксплуатацию перерабатывающие производства на 23 миллиона тонн отходов.
"При этом у нас два института существуют параллельно: это институт РОП (Расширенная ответственность производителя) и институт регоператоров. У каждого своя задача: производителям товаров нужно выполнять нормативы утилизации, регоператорам налаживать раздельный сбор. При этом доступ к контейнерной площадке есть только у регоператора, и регоператор отбирает полезные фракции на сортировке и транспортирует отходы туда. А еще есть переработчики, которые также заинтересованы во вторсырье. Получается сложная система", - сказал он.
Губайдуллин отметил, что "Чистая страна" выступает за взаимодействие всех участников рынка: регоператоров, производителей и переработчиков. "Чтобы региональные операторы за счёт средств экосбора организовали раздельный сбор отходов, двухпоточную перевозку, обработку. Это не только избавит их от банкротства, а нас от мусорных завалов, которые мы периодически еще встречаем в новостях, но позволит сдерживать рост тарифов на вывоз отходов. Производители при таком раскладе смогут выполнить норматив утилизации. Ну и переработчики получат качественное сырье, а то сейчас у нас или мощности простаивают, или мы закупаем сырье – то есть мусор – за границей", - пояснил он.
Губайдуллин считает необоснованными опасения производителей относительно роста цен на товары при переходе на новую схему. "Но, если разобраться, они всё же лукавят – никого 10%-ого подорожания не должно быть. Вернее так: объективных причин для этого нет, потому что доля упаковки в общей цене товара – это мизер. Так что цены могут существенно вырасти, только если нерадивые производители используют переход на расширенный РОП в качестве предлога для этого, прикрытия", - заключил он.
100012
Обсудить 1
РоссияРуслан Губайдуллинмусор
Рекомендуем
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание бюро высшего совета Единой России
Медведев попросил ЕР перейти на удаленную работу из-за коронавируса
Вид на Ереван
В Армении ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит первое заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса
Собянин проведет совещание с регионами на тему коронавируса
Лисица в Московском зоопарке
Московский зоопарк закроют для посетителей
Церковь Сорока мучеников на Плещеевом озере в городе Переславль-Залесский
Как стать графом на Плещеевом озере. Самые интересные места Переславля
Осень в Туве
Мосприрода проведет в Москве акции по противопожарной безопасности
Сортировка отходов в Москве
Экологи предложили объявить Год экологического просвещения
Сокол-шоу в парке Сокольники
На страже неба над аэропортом: ястребы против птиц-нарушителей
Детеныш белого носорога
В США в зоопарке родился детеныш белого носорога
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Архангельске вынесли приговор каннибалу, убившему трех человек
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
Лед на озере Байкал
На берегах Байкала обнаружили опасные для жизни туристические объекты
Консервы
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Лента новостейМолния